حماس تؤكد موافقتها على إنشاء مستشفى دولي بتمويل أمريكي شمال القطاع

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، موافقتها على إنشاء مستشفى دولي بتمويل مؤسسة أمريكية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين على غرار المستشفى الأردني والمغربي والإماراتي.

وقالت الحركة في بيان لها مساء اليوم الأربعاء: "إن إنشاء المستشفى الأمريكي جاء خدمة لشعبنا وليس لها أي دلالات سياسية، وستبقى المستشفى تحت المتابعة من جميع فصائل شعبنا في القطاع لضمان تقديم الخدمة بالجودة المأمولة ودون أي انعكاسات أو أثمان أمنية أو سياسية".

وشددت الحركة أن قرار بقاء إقامة المستشفى الأمريكي في قطاع غزة أو كنسه هو قرار وطني تقرره فصائل شعبنا وفقاً لتقييمها المستمر.

وأشارت الحركة إلى أن قرار انشاء المستشفى جاء بعد الاتفاق على إنجازات تتعلق بالقطاع الصحي من أدوية ومستلزمات طبية، إضافة إلى رفع القدرة على تحسين الخدمات الصحية كجزء من إجراءات كسر الحصار بما فيها إنشاء مستشفى متنقل لتقديم خدمات طبية لأخطر الأمراض التي يعاني منها أهلنا وخاصة مرضى السرطان.