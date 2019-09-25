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آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:30 - 25 سبتمبر 2019
معبر رفح - سفر معبر رفح - سفر
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أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس.

وقالت الوزارة  إن السفر غدًا سيكون للمتبقي من الحافلة العاشرة والحافلتان لحادية عشرة، والثانية عشرة حتى الرقم (50) من كشف (9/18).

وأكدت ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غدًا الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت لضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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