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تردد بي إن سبورت الإخبارية الجديد نايل سات 2019 bein sports

  • فلسطين اليوم
  • 14:31 - 25 سبتمبر 2019
تردد بي إن سبورت الإخبارية الجديد نايل سات 2019 bein sports تردد بي إن سبورت الإخبارية الجديد نايل سات 2019 bein sports
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تبث قناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات، حيث تهتم بالرياضة العربية والدولية لكافة الأندية الرياضية المتنوعة في كل مكان في العالم، وتغطي أخبار رياضة التنس وكرة القدم والمصارعة والسباحة والسباقات المختلفة أول بأول.

وتمتلك BeIN Sports News شبكة قنوات متنوعة، ترصد من خلالها كل جديد في عالم الرياضة من خلال شبكة مراسلين ومذيعين منتشرين في عدد كبير من الدول لبث أهم الأخبار الرياضية المتنوعة التي تهم جمهور ومتابعي الرياضة في كل مكان.

وتعتبر بي إن سبورتس العربية، باقة رياضية ناطقة باللغة العربية تابعة لمجموعة بي إن الإعلامية تأسست في عام 1 أغسطس 2003 باسم الجزيرة الرياضية كأحد فروع قناة الجزيرة، بدأت البث في 1 نوفمبر 2003 كقناة واحدة ثم تحولت إلى مجموعة من القنوات في 27 أغسطس 2005.

وتعمل بي إن سبورت بشبكة قنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة على نقل مباريات دوري أبطال أوروبا ، وكأس الأمم الأوروبية، وكأس القارات، وكأس الاتحاد الآسيوي، وكأس الأمم الإفريقية، والدوري الانجليزي، وكأس الاتحاد الانجليزي، والدوري الإيطالي، والدوري القطري، والدوري المغربي، والدوري البرتغالي.

تحديث تردد قنوات  بى ان سبورت 2019

التردد القمر الصناعي القنوات الموجود على التردد الجديد
12604 افقي 27500  مدار القمر الصناعي نايل سات
  • beIN SPORTS NEWS HD
  • beIN SPORTS HD10 CHANNEL OLYMPIQUE
  • beIN SPORTS MAX HD1
  • beIN SPORTS MAX HD4
11054 افقي 27500
  • beIN SPORTS HD
  • beIN SPORTS HD5
  • beIN SPORTS HD6
  • beIN SPORTS HD7
  • beIN SPORTS HD8
  • beIN SPORTS HD9
11013 افقي 27500
  • beIN SPORTS HD1
  • beIN SPORTS HD2
  • beIN SPORTS HD3
  • beIN SPORTS HD4
  • beIN SPORTS MAX HD2
  • beIN SPORTS MAX HD3

تردد قناة بي إن سبورت bein sports hd الرياضية:

القمر            التردد والاستقطاب   معدل الترميز
 النايل سات          12245 عمودي      27500
سهيل سات 1           11566 أفقي     27500
نايل سات   الارسال dvb-s2 التعديل 8 psk 12730 تلقائي     27500
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