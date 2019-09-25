تردد بي إن سبورت الإخبارية الجديد نايل سات 2019 bein sports

تبث قناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات، حيث تهتم بالرياضة العربية والدولية لكافة الأندية الرياضية المتنوعة في كل مكان في العالم، وتغطي أخبار رياضة التنس وكرة القدم والمصارعة والسباحة والسباقات المختلفة أول بأول.

وتمتلك BeIN Sports News شبكة قنوات متنوعة، ترصد من خلالها كل جديد في عالم الرياضة من خلال شبكة مراسلين ومذيعين منتشرين في عدد كبير من الدول لبث أهم الأخبار الرياضية المتنوعة التي تهم جمهور ومتابعي الرياضة في كل مكان.

وتعتبر بي إن سبورتس العربية، باقة رياضية ناطقة باللغة العربية تابعة لمجموعة بي إن الإعلامية تأسست في عام 1 أغسطس 2003 باسم الجزيرة الرياضية كأحد فروع قناة الجزيرة، بدأت البث في 1 نوفمبر 2003 كقناة واحدة ثم تحولت إلى مجموعة من القنوات في 27 أغسطس 2005.

وتعمل بي إن سبورت بشبكة قنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة على نقل مباريات دوري أبطال أوروبا ، وكأس الأمم الأوروبية، وكأس القارات، وكأس الاتحاد الآسيوي، وكأس الأمم الإفريقية، والدوري الانجليزي، وكأس الاتحاد الانجليزي، والدوري الإيطالي، والدوري القطري، والدوري المغربي، والدوري البرتغالي.

تحديث تردد قنوات بى ان سبورت 2019

التردد القمر الصناعي القنوات الموجود على التردد الجديد 12604 افقي 27500 مدار القمر الصناعي نايل سات beIN SPORTS NEWS HD

beIN SPORTS HD10 CHANNEL OLYMPIQUE

beIN SPORTS MAX HD1

beIN SPORTS MAX HD4 11054 افقي 27500 beIN SPORTS HD

beIN SPORTS HD5

beIN SPORTS HD6

beIN SPORTS HD7

beIN SPORTS HD8

beIN SPORTS HD9 11013 افقي 27500 beIN SPORTS HD1

beIN SPORTS HD2

beIN SPORTS HD3

beIN SPORTS HD4

beIN SPORTS MAX HD2

beIN SPORTS MAX HD3

تردد قناة بي إن سبورت bein sports hd الرياضية: