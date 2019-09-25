تردد قناة مكملين 2019 على النايل سات أخبار مصر اليوم

قناة مكملين الفضائية، هي قناة مصرية تعمل في المجال السياسي، مجاناً بدون تشفير في نقل برامجها المختلفة على مدار اليوم 24 ساعة بدون توقف للبث، كما تعرض برامج مختلفة في المجال الثقافي والسياسي والاجتماعي في نقل الحقيقة كاملة بكل صدق وشفافية.

تعرض قناة مكملين الأولى على كل الأفكار التي تحدث عنها الثورة ونقل الأخبار السياسية والمحلية والاجتماعية المصرية والعالم العربي كله كل يوم أخبار متجددة باستمرار.

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تم اطلاق قناة مكملين الفضائية في عام 2013 وذلك بعد أحداث فض ميدان رابعة والانقلاب العسكري في مصر تم بثها من تركيا ولكن القناة مصرية من مؤسسين مصريين تقوم القناة بعرض البرامج الإخبارية المصرية.

تقوم قناة مكملين بالبث المباشر عبر الإنترنت وعرض برامجها بشكل دائم أونلاين من خلال البث المباشر الحي على موقعها الرسمي لقناة مكملين الفضائية لمتابعة كل البرامج والأخبار الهامة من خلال القناة في كل مكان.

وتعرض القناة البرامج الإخبارية المصرية وبرامج توك شو سياسية، حيث تتحدث عن الأحداث المصرية الداخلية والسياسية وتسليط الضوء على المشاكل التي يواجهها الشعب المصري.