حقيقة وفاة الفنان السوري دريد لحام فى دمشق

أثار خبر وفاة الفنان السوري دريد لحام ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع العشرات يتساءلون عن سبب عدم ظهوره ومدى صحة الأنباء المنشورة.

من جهته، نفي المصور سمير فقيه أنباء وفاة دريد لحام، وكتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "بالاتصال مع دمشق... الفنان الكبير دريد لحام بخير ولا صحة للخبر السخيف".

يذكر أن لجنة مهرجان السينما في لبنان، كرمت الممثل السوري دريد لحام، بالإضافة إلى عبد الهادي صباغ، وذلك تقديراً لمشوارهما الفني الحافل بالنجاحات، حيث جرى ذلك خلال احتفالية جرت بمشاركة عدد من النجوم اللبنانيين والسوريين.

وولد دريد لحام في 31 يناير/كانون الثاني لعام 1934، في العاصمة السورية دمشق، ويبلغ حاليا من العمر 85 سنة، وهو متزوج من هالة بيطار ومن أبرز الأدوار التي قدمها للمشاهد العربي "غوار الطوشة" الذي لا تزال ذكراه خالدة في نفوس الجميع.

ومن أهم مسلسلات وأعمال الفنان دريد لحام، الإجازة السعيدة ومقالب غوار وحمام الهنا وصح النور ووادي المسك ووين الغلط وعائلتي وأنا والفصول الأربعة وفقاقيع وأيام الولدنة وناس من ورق وسنعود بعد قليل والخربة وضبو الشناتي، وشارك في مسرحيات مساعد المختار ومسرح الشوك وعقد اللولو وغربة وضيعة تشرين وشقائق النعمان.