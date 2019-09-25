رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2019 برقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية أن عمليات التصحيح قد انتهت وسيتم الكشف عن موعد نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2019 الدور الأول للغرب والشرق، ويليها موعد نتائج الشهادة الثانوية في ليبيا 2019 الدور الثاني والدور الثالث.

وقال مدير مكتب التواصل والإعلام بالوزارة "رمضان الغضوي"، إنه سيتم إعلان نتائج امتحانات طلبة الشهادة الثانوية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018-2019م، يوم الخميس المقبل الساعة 1:00 ظهراً، وذلك بمقر ديوان الوزارة بمنطقة الهاني بطرابلس.

وأشار إلى أنه بإمكان التلاميذ الاستعلام عن نتائجهم فور انتهاء مراسم اعتماد النتائج من قبل السيد وزير التعليم الدكتور “عثمان عبد الجليل” من خلال زيارة موقع منظومة نتائج الامتحانات عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الثانوية 2019 في ليبيا الشرق و الغرب للدور الثاني في كافة المدن الليبية في نتيجة الشهادة الثانوية 2019 طرابلس، نتيجة الشهادة الثانوية 2019 بنغازي، مصراتة، الزاوية، سبها، البيضاء، الخمس، زليتن، صبراتة، غريان، سرت، اجدابيا، درنة، طبرق، ترهونة، الكفرة، القبة، الجوف، بني وليد، المرج، نالوت، رأس حسن، صرمان، تاجوراء، تاورغاء، يفرن، زوارة، الجميل، شحات، أوباري، الجديد‎‎، ودان‎‎, العقيلة، الأبيار‎‎، النوفلية‎‎، مرزق‎‎، البريقة، هون‎‎، جالو‎‎، سلوق‎‎، راس لانوف‎‎، أم الرزم‎‎، براك‎‎، قمينس‎‎، الأصابعة، الزنتان، الجفرة، مزدة من خلال من موقع وزارة التربية والتعليم ليبيا موقع منظومة الامتحانات.

ويمكنك الاستعلام عن نتائج الثانوية في ليبيا 2019 برقم الجلوس والقيد الدور الثاني من خلال الرابط المرفق أدناه الخاص بموقع منظومة الامتحانات في ليبيا اضغط هنا