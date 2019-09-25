نتائج المركز الجامعي ميلة 2019 لوحة النتائج

أعلنت جامعة ميلة الجزائر، عن نتائج امتحانات طلابها للفصل الدراسي الثاني من العام 2019، عبر موقعها الالكتروني، حيث طالبت ادارة الجامعة من جميع طلابها المنتسبين لها بضرورة تفقد الموقع الالكتروني للجامعة، والتعرف على النتائج التي يتم الاعلان عنها يومياً، بشكل مستمر من خلال رقم الطالب الجامعي.

يذكر أن المركز الجامعي لميلة، هو مؤسسة عمومية ذات طابع علمي ثقافي، تتمتع بالاستقلال المعنوي والمالي، ويهدف إلى توفير تكوين علمي ونوعي للطلبة في ميادين مختلفة. تم إنشاؤه بموجب المرسوم التــنفيذي رقم 08-204-المؤرخ في 09 جويلية 2008.

وفي سياق آخر، أعلنت الجامعة للطلبة الحاملين لبكالوريا قبل 2019، والذين أودعوا طلب التسجيل على مستوى إدارة المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف- ميلة، أن فترة التسجيلات النهائية تكون ابتداءً من يوم الاثنين 16 سبتمبر إلى يوم الاثنين 23 سبتمبر الجاري.

وتعاني جامعة ميلة الجزائرية من أزمة مادية خانقة، حيث قام العشرات من أساتذة المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف بولاية ميلة بالإضراب عن العمل، احتجاجاً على ما وصفوه "بالوضع المتردي" نتيجة عدم تسوية وضعياتهم المالية العالقة منذ سنوات.

وأوضح ممثل عن الأساتذة المحتجين أنهم دخلوا اليوم الثاني من حركتهم الاحتجاجية هذه تعبيراً عن "استيائهم من عدم تمكن الإدارة من حل المشاكل المتعلقة بالمخلفات المالية الخاصة بالأساتذة" على غرار منح الدرجات العلمية والمنح العائلية وكذا تأخر صب راتب شهر فيفري الجاري.

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