الجهاد الاسلامي: اتهام قناة mbc مصر لاحد عناصرنا مسئ ونرفض ان يتم اتهامنا بهذة الطريقة

أكدت حركة الجهاد الاسلامي اليوم الاربعاء، وبكل مسؤولية" ان ما ورد في التسجيل الذي بثته قناة mbc مصر لأحد عناصرها غير صحيح، ويسيء إلى مصر، ولا يجوز، رافضةً أن يتم اتهامها بهذه الطريقة.

وطالبت الحركة خلال بيان لها يفند ما بثته القناة المسؤولين المصريين بإتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الظلم الذي وقع على مواطن فلسطيني بريء، والمراجعة والتدقيق فهذا أقرب إلى العدل.

وشددت الحركة على انها لا تعمل، ولا تسعى لخلق إشكالات أو تدخل في أي شأن داخلي لأية دولة كانت. هذا بالإضافة إلى أن لدينا ما يكفينا من صراع مع العدو الصهيوني.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي أن الأخ أشرف أسعد طافش هو عضو في حركة الجهاد الاسلامي، وقد وصل إلى القاهرة قبل يوم واحد من المظاهرات، وكان يريد أن يسافر إلى بلد آخر بهدف الدراسة.

وبينت الحركة انه تم اعتقال الشب اسعد طافش بحسب وسائل الإعلام المصرية، وقد تم عرضه في فيديو مسجل على قناة mbc مصر!!! ليقول بأنه كان مرسلاً قبل يوم واحد لينقل الأحداث بهدف دعم الثورة!.

وفيما يلي نص البيان

"لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا"

بيان صحفي

طالعنا تلفزيون mbc مصر اليوم بعرض تسجيل لأحد المعتقلين الفلسطينيين، يقول فيه إنه كان مرسلاً قبل يوم من أحداث مصر الأخيرة، لينقل الأخبار وما سيحدث في الشارع المصري... وأن المعتقل يقول إنه وصل بتكليف من المسؤولين قبل اليوم المحدد من المظاهرات حتى يغطي الأخبار ويدعم الثورة.

إننا نؤكد في حركة الجهاد الإسلامي أن الأخ أشرف أسعد طافش هو عضو في الحركة، وقد وصل إلى القاهرة قبل يوم واحد من المظاهرات، وكان يريد أن يسافر إلى بلد آخر بهدف الدراسة... وقد تم اعتقاله بحسب وسائل الإعلام المصرية، وقد تم عرضه في فيديو مسجل على قناة mbc مصر!!! ليقول بأنه كان مرسلاً قبل يوم واحد لينقل الأحداث بهدف دعم الثورة!

لذلك إننا نعلن وبكل المسؤولية الكاملة أن ما ورد في التسجيل غير صحيح، وهذا يسيء إلى مصر. لأنه لا يجوز، ولا نقبل أن يتم اتهامنا بهذه الطريقة.

وأيضًا نؤكد أننا لا نعمل، ولا نسعى لخلق إشكالات أو تدخل في أي شأن داخلي لأية دولة كانت. هذا بالإضافة إلى أن لدينا ما يكفينا من صراع مع العدو الصهيوني.

ومن هذا المنطلق نطالب المسؤولين المصريين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الظلم الذي وقع على مواطن فلسطيني بريء، والمراجعة والتدقيق فهذا أقرب إلى العدل.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

25/9/2019