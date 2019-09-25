مشاهدة مباراة الرياضي بيروت ضد تويوتا الفارك بث مباشر - يلا شوت

من المقرر، أن تنطلق مباراة الرياضي بيروت اللبناني ضد تويوتا الفارك الياباني، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019، ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية من بطولة أندية آسيا 28 لكرة السلة.

وأعلن فريق الرياضي بيروت لكرة السلة عن تشكيلته التي سيخوض بها منافسات موسم 2018- 2019 بكرة السلة الذي سينطلق مع مشاركته في ​بطولة آسيا لكرة السلة​، وذلك في حفل رسمي كبير بحضور الجمهور الأصفر والفعاليات الرياضية والاعلامية والسياسية وسط اجواء احتفالية مميزة.

وستضم التشكيلة الرسمية للموسم الجديد كلاً من: ​باسل بوجي​ ، هايك كوجيان، ​اسماعيل أحمد​، ​عزت القيسي​، ​كوستي قدسي​، ​حسين الخطيب​، ​أمير سعود​، جان عبد النور، وائل عراقجي، أمير كساب، النيجيري اوبيكبا، مارك ليونز.

وحقّق فريق الرياضي بيروت فوزه الأول في بطولة الأندية الآسيوية لكرة السلة المقامة حالياً في العاصمة التايلندية بانكوك، وكان مساء الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 على حساب خصمه هيونداي موبيس الكوري الجنوبي بفارق نقطتين وبنتيجة نهائية (92-90) بعد شوط إضافي، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (80-80).

وتألق وائل عرقجي بشكل لافت في هذه المواجهة خصوصاً من الناحية الهجومية، وأنهاها بإحرازه 38 نقطة و4 تمريرات حاسمة، فيما برز زميله جان عبد النور دفاعاً محققاً 14 كرة مرتدة.

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