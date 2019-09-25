معاريف : وزير خارجية الاحتلال يلتقي نظيره من دولة عربية

التقى وزير الخارجية "يسرائيل كاتس" – الذي يتواجد في نيويورك ويشارك في المناسبات التي تجرى في اطار الجمعية العمومية للأمم المتحدة وسيخطب في الجمعية غدا – التقى امس، على حد قوله، مع وزير خارجية عربي.

وغرد كاتس أمس في حسابه على التويتر: "في هوامش الجمعية العمومية للامم المتحدة، لقاء أول ومشوق امس مع أحد وزراء الخارجية العرب.

وقال كاتس : "بحثنا بعمق الواقع الاقليمي وسبل التصدي للتهديد الايراني، وبالتوازي اتفقنا على مسيرة للتقدم في التعاون المدني بين الدولتين. واقع جديد وباعث على التحدي".

لم يشر الوزير كاتس الى الدولة العربية التي يمثلها المسؤول الكبير الذي التقى به. ولم يكشف بالطبع عن اسمه. اما وزارة الخارجية الاسرائيلية، وكذا الناطق بلسان السفير الاسرائيلي في الامم المتحدة فقد قالا لـ "معاريف" انهم لا يعرفون تفاصيل اللقاء.

والى ذلك، سيلقي ما يسمى بوزير الامن الداخلي والشؤون الاستراتيجية جلعاد اردان اليوم كلمة امام البرلمان الاوروبي في بروكسل في اطار الصراع الذي تخوضه "اسرائيل" ضد منظمة الـ بي دي أس في جملة من الساحات الدولية.

في خطابه امام البرلمان الاوروبي، بمبادرة اتحاد المنظمات اليهودية في اوروبا، برئاسة الحاخام مناحم مارغولين، يعرض تقريرا جديدا لوزارته يكشف عن عشرات النماذج للدعاية اللاسامية الفظة التي ينشرها نشطاء الـ بي دي اس في ارجاء العالم تحت غطاء "نشطاء حقوق الانسان" الذين ينتقدون انتقادا سياسيا شرعيا مزعوما ضد "اسرائيل".