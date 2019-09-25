توقات بتكليف رفلن نتياهو تشكيل الحكومة الجديدة اليوم

ذكرت قناة 13 الاسرائيلية بانه من المتوقع ان يكلف رئيس الدولة العبرية روفي رفلن رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو بتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد مساء اليوم الاربعاء ان تأكد عدم حدوث تقدم في المفاوضات بين حزبي اللكود وكحول لفان

وقد اعلنت لجنة الانتخابات الاسرائيلية المركزية، اليوم الأربعاء، النتائج النهائية لإنتخابات "الكنيست" الـ22 وارتفع فيها رصيد حزب الليكود إلى 32 مقعدا على حساب حزب يهدوت هتوراة الذي انخفض إلى7 مقاعد.

وحصد حزب أزرق أبيض 33 مقعدا والقائمة المشتركة 13 مقعدا، وحزب شاس 9 مقاعد وإسرائيل بيتنا 8 مقاعد و حزب يمينا 7 مقاعد، وحزب العمل-جيشر 6 مقاعد ، والمعسكر الديمقراطي 5 مقاعد.

وستسلم النتائج مساء اليوم للرئيس الاسرائيلي روفي ريفلين، الذي بدوره سيجتمع مع رئيس كتلة ازرق ابيض غينتس و ورئيس كتلة الليكود نتنياهو، ثم يحدد من يكلف بتشكيل الحكومة . علما ان كتلة احزاب اليمين بدون افغيدور ليبرمان"اسرائيل بيتنا"، حصلت على 55 مقعدا بينما كتلة الوسط واليسار حصدت 57 مقعدا.

ويأتي هذا التحديث وفقا لفرز الأصوات التي تنفذها اللجنة المركزية للنشر الرسمي والنهائي للنتائج اليوم، ووفقا لبيان اللجنة فإن التحديث جاء بعد "إجراءات التفتيش والمراقبة المتعمقة" التي أجريت في الأيام الأخيرة.

وذكرت لجنة الانتخابات انها وجدت أدلة حول التزويرات التي حصلت في مركز الاقتراع في عدة مدن عربية، موضحة أنه تم استبعاد بعض صناديق الاقتراع تمامًا وفي بعض الحالات كانت اللجنة الانتخابية قادرة على استبعاد الأصوات المزورة في الصناديق فقط.

قناة 13