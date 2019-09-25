لقاء جديد بين نتنياهو وغانتس لبحث تشكيل الحكومة

قالت هيئة البث "الإسرائيلي" إنه من المتوقع عقد لقاء آخر، اليوم الأربعاء، بين رئيس الوزراء زعيم حزب "ليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان السابق زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، وذلك برعاية الرئيس رؤوفين ريفلين.

وأضافت الهيئة أنه "سيتم خلال هذا الاجتماع التباحث في مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك قبيل اتخاذ ريفلين قراره بشأن الشخصية التي سيكلفها بمهمة تشكيل الحكومة القادمة".

وقالت مصادر في طاقم التفاوض التابع لحزب "ليكود" إن "غانتس لا يرفض الانضمام إلى حكومة نتنياهو في إطار التناوب على رئاسة الوزراء"، إلا أن مصادر في "أزرق أبيض" نفت هذا وقالت إن "توزيع المناصب والحقائب سيتم في مرحلة أبعد".

وكان نتنياهو وغانتس قد عقدا لقاء ليلة الاثنين/الثلاثاء، وواصل طاقماهما المشاورات أمس.

يشار إلى أن حزب غانتس تصدّر نتائج الانتخابات "الإسرائيلية" التي جرت الأسبوع الماضي، وجاء حزب نتنياهو "ليكود" في المرتبة الثانية، إلا أن أيا من الحزبين لم يتمكن من تشكيل ائتلاف يضمن له 61 مقعدًا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا، وبالتالي تشكيل الحكومة القادمة.