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الكشف عن أول جاسوس بريطاني يعمل لصالح "إسرائيل"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:29 - 25 سبتمبر 2019
بريطانيا بريطانيا
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كشفت محفوظات وكالة الاستخبارات البريطانية MI5، التي صدرت أمس، عن هوية أول جاسوس بريطاني يعمل لصالح إسرائيل، بعد فترة وجيزة من قيام اسرائيل.

وكان سيريل هيكتور أبراهام ويبرو ضابطًا في فيلق الاستخبارات البريطاني المتمركز في فلسطين أثناء الانتداب البريطاني وكان ضابط أمن لمنطقة يافا. وفي عام 1943، بعد اكتشاف مخالفات مالية في سلوكه اضطر إلى ترك منصبه والعودة إلى بريطانيا.

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية انضم إلى هيئة الاستخبارات المشتركة البريطانية وترأس أحد الفرق.

كما كشفت التي نشرت أمس الثلاثاء، أنه في عام 1950، بدأت الأجهزة الأمنية تشتبه به، بعد أن تم اكتشاف أن الوثائق السرية لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية MI6 قد تسربت. بعد ذلك، أطلق MI5 متابعًا لـ ويبرو.

ويبيّن التحقيق أنه قد اتصل بشخصين لهما صلة بالمخابرات الإسرائيلية ، وبالتالي قررت وكالة الاستخبارات أنه كان مصدر التسريب وتم فصله من موقعه.

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