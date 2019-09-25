مهجة القدس: الأسير حسام عابد يدخل عامه الـ (17) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أن الأسير المجاهد حسام عدنان توفيق عابد (39 عاماً)، من بلدة كفر دان قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى ستة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه السابع عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 25/09/2003م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن المؤبد ثلاث مرات، إضافة إلى (55) عاماً ونصف، بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والضلوع في العملية الاستشهادية التي نفذتها الاستشهادية هبة دراغمة في مدينة العفولة داخل الخط الأخضر، وأسفرت في حينه عن مقتل وإصابة عشرات الصهاينة.

جدير بالذكر أن الأسير حسام عابد ولد بتاريخ 01/03/1980؛ وهو أعزب؛ ويقبع حالياً في سجن رامون؛ وكانت قوات الاحتلال قد هدمت منزل عائلة الأسير عابد بتاريخ 14/07/2003م؛ وهو أحد أعضاء الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني.