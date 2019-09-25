رسميًا.. "النواب الأمريكي" يفتح تحقيقًا مع ترامب تمهيدًا لعزله

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إن تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تظهر أنه خان منصب الرئيس والأمن القومي وسلامة الانتخابات، مؤكدة أنه سيبدأ تحقيقًا رسميا معه في هذا الشأن تمهيدًا لعزله.

جاءت هذه تصريحات، في أعقاب تقارير تفيد بطلب ترامب مساعدة أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن، نائب الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة لعام 2020.

بدوره، نفى الرئيس الأمريكي دوالند ترامب القيام بأي تصرف غير لائق، ولكنه أقر بمناقشة جو بايدن، منافسه في الانتخابات الرئاسية، مع الرئيس الأوكراني.

وقال جو بايدن إن "عزل ترامب سيكون مأساة"، وأضاف "ولكنها مأساة من صنعه". وبايدن، نائب الرئيس السابق، هو المرشح الأوفر حظا في مواجهة ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وفي سياق بدء التحقيقات، ستقوم 6 لجان بالتحقيق وتقديم تقريرها، من أبرزها اللجنة القضائية والاستخباراتية والخدمات المالية والعلاقات الدولية، حيث سينظرون بعناصر وجوانب مختلفة، بعض هذه العناصر خضعت للتحقيق من قبل لجان سابقة وتبحث حاليا في القضاء.

إذا أقر الديمقراطيون عزل ترامب، فإن على الديمقراطيين في تلك اللجان تقديم تقرير ما يجب إدراجه في مواد العزل التي سيقدمها رئيس اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب، جيري نادلر، قبل التصويت عليها.

إن مررت اللجنة القضائية مواد العزل سيعقب ذلك تصويت عام في مجلس النواب، وفي حال مرر مجلس النواب مواد العزل، ويكون بذلك مجلس النواب قد عزل ترامب، ولكن لإدانة ترامب وعزله من منصبه فإن ذلك يتطلب تأييد ثلثي مجلس الشيوخ، وهو احتمال غير مرجح.

ولم تقدم بيلوسي إطارا زمنيا لهذه العملية، إلا أنها قالت لزملاء أن الأمر سينجز "على وجه السرعة" في حين قال نادلر إنه يأمل بالانتهاء من ذلك بنهاية العام الجاري.

الجدير بالذكر، أن التحقيق في إمكانية عزل ترامب يلقى دعما كبيرا من الديمقراطيين في مجلس النواب، حيث أنه يحظى بتأييد أكثر من 145 عضوا من بين 235 عضوا في المجلس.