تعجيل مواعيد جلسات محاكمة الداعية سلمان العودة على غير العادة

قال عبدالله العودة، نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، امس الثلاثاء، إن والده حضر اليوم جلسة محاكمة في الرياض، مشيرا إلى أن هناك “تعجيلا” لمواعيد الجلسات على غير العادة.

ونشر العودة تغريدة على تويتر قال فيها “اليوم حضر والدي سلمان العودة لجلسة المحاكمة في المتخصصة بالرياض، وقد حددوا بعد غد (الخميس) للجلسة القادمة”.

وأضاف “هناك تعجيل وتسريع لمواعيد الجلسات على غير العادة.. عسى الله أن يجعله خيراً ويفرّج عن الوالد والبقية”.

اليوم حضر والدي #سلمان_العودة لجلسة المحاكمة في المتخصصة بالرياض، وقد حددوا بعد غد (الخميس) للجلسة القادمة.

هناك تعجيل وتسريع لمواعيد الجلسات على غير العادة.

عسى الله أن يجعله خيراً ويفرّج عن الوالد والبقية

وتعتقل السلطات السعودية الداعية البارز سلمان العودة منذ سبتمبر/ أيلول 2017، إلى جانب مجموعة من الدعاة من بينهم عوض القرني وعلي العمري، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم دون تأخير.