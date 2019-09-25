مداهمات واعتقالات تطال 7 مواطنين بينهم وزير شؤون القدس

اعتقلت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" الليلة الماضية وفجر اليوم 7 شبان من مناطق متفرقة بالضفة ، والقدس المحتلة بينهم وزير شؤون القدس، فادي الهدمي.

وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال اعتقل المواطن طارق محمد موسى الطميزي في بلدة إذنا غربي الخليل.

كما اعتقلت الطفلين عبد الرحمن إياد داوود (16 عاماً)، وجبريل أحمد جبريل (16 عاماً) قرب مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية. واندلعت مواجهات شديدة في بلدة عزون شرق قلقيلية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين، كما جرى اقتحام مدرستيْن في البلدة.

واقتحمت دوريات الاحتلال مدينة نابلس وبلدات روجيب وكفر قليل وشارع عمان ورأس العين، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت.

ومن جهة اخرى اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم ، وزير شؤون القدس، فادي الهدمي.

وأفادت مصادر محلية أن قوة كبيرة من شرطة الاحتلال والمخابرات منزل الوزير الهدمي فجر اليوم، وصادرت هواتفه واقتادته إلى مركز تحقيق.

وذلك بالتزامن مع اقتحام منزل محافظ القدس، عدنان غيث في حي سلوان.

وفي بيان لها وصل وطن نسخة منه، قال المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، على لسان رئيسه منير الجاغوب إن اعتقال فادي الهدمي وزير شؤون القدس، واقتحام منزل عدنان غيث محافظ القدس العاصمة في سلون هو ضمن مخطط طويل لتهويد المدينة وإعلان سيطرته عليها.