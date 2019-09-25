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روسيا تطلق روادا جددا إلى الفضاء

  • فلسطين اليوم
  • 00:02 - 25 سبتمبر 2019
روسيا روسيا
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تتحضر وكالة "روس كوسموس" الروسية لإطلاق مركبة جديدة نحو محطة الفضاء الدولية، تحمل على متنها دفعة أخرى من الرواد.

وقال بيان صادر عن الوكالة إن صاروخ Soyuz-FG الذي سيحمل مركبة Soyuz MS-15 إلى الفضاء قريبا قد أخرج بإشراف الخبراء من مربضه ووضع على منصة الإطلاق الخاصة به في قاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان.

وأشار البيان إلى أن الصاروخ المذكور سيكون آخر صاروخ من طراز Soyuz-FG تستخدمه روسيا في إطلاق مركبات Soyuz، وبعده ستنتقل للاعتماد على صواريخ Soyuz-2.1a المعدلة التي تعتبر أفضل من الناحية التقنية، وأقل إصدارا للانبعاثات  الضارة بالبيئة.

ومن المخطط أن ينطلق Soyuz-FG من قاعدة "بايكونور" في الـ 25 من سبتمبر الجاري، في تمام الساعة 16:57 بتوقيت موسكو، ويحمل إلى محطة الفضاء الدولية كلا من: رائد الفضاء الروسي، أوليغ سكريبوتشكو، ورائدة الفضاء، جيسيكا مائير، وأول رائد فضاء إماراتي، هزاع المنصوري، لتصل إلى المحطة وتلتحم بها في الساعة (22:45 بتوقيت موسكو) من اليوم ذاته.

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