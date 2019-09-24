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قناة إلكترونية تكشف بالفيديو عن خفايا آيفون 11 الداخلية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:58 - 24 سبتمبر 2019
ايفون 11 ايفون 11
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نشرت قناة iFixit المتخصصة بتقييم مكونات الأجهزة الإلكترونية وجودة تصنيعها شريط فيديو يظهر خفايا هاتف "آيفون-11" الجديد من الداخل.

وحصل هذا الهاتف على علامة 6 من 10 من ناحية سهولة إصلاحه بالنسبة لخبراء iFixit ، فعملية استبدال الشاشة فيه كانت شبيهة بعمليات استبدال شاشات هواتف "آيفون" التي أطلقت العام الفائت، لكن استبدالها من دون أدوات "آبل" قد يؤدي لتعطيل تقنية True Tone فيها.

ومن ناحية أخرى لاحظ الخبراء أن الكابلات في الهاتف مرتبة على جانب واحد ما يقلل من فرص تلفها أثناء استبدال الشاشة، أما استبدال البطارية فكان أكثر تعقيدا، إذ تطلب إزالة مكبر الصوت وبعض الأجزاء الأخرى.

وأشار الخبراء إلى أن تفكيك الهاتف كشف عن سعة البطارية والتي أتت بسعة 3110 ميلي أمبير،وذاكرة الوصول العشوائي التي جاءت بحجم 4 غيغابايت، كما أظهر وجود موصل ثانوي للبطارية تم وصله مباشرة بجوار ملف الشحن اللاسلكي، ما قد يشير إلى ميزة الشحن اللاسلكي العكسي.

كما بين تشريح هذا الجهاز التصميم الجديد لجهاز الاستشعار البارومتري فيه، وطريقة التبريد الداخلية التي تعتمد على عدة طبقات من الغرافيت.

 

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