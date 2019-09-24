ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

ضبط مستحضرات تجميل ومنشطات جنسية ممنوعة في جنين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:48 - 24 سبتمبر 2019
ضبط كميات من مستحضرات التجميل والمنشطات الجنسية الممنوعة بجنين ضبط كميات من مستحضرات التجميل والمنشطات الجنسية الممنوعة بجنين
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أن الجهاز في محافظة جنين تمكن مساء اليوم الثلاثاء من ضبط كميات كبيرة من مستحضرات التجميل والمنشطات الجنسية الممنوعة من التداول داخل الأسواق الفلسطينية لعدم قانونيتها ولضرره على صحة المواطنين.

وأوضح البيان أن عملية الضبط جاءت بناءً على معلومات استخبارتية ومراقبة ميدانية استمرت لعدة أيام أفادت بوجود الكميات داخل أحد المنازل بالمحافظة، وبناءً عليه تم استصدار إذن تفتيش من النيابة العامة وتوجه قوة من الجهاز والأخوة في جهة الاختصاص من مديريتي الصحة والاقتصاد الوطني إلى المكان، حيث تم ضبطها، وأقرت جهة الاختصاص التحفظ عليها. واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

الأكثر مشاهدة

متعلقات