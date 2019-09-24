ميسي يفضل نجم ليفربول على رونالدو

اختار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التصويت لثلاثة لاعبين شبان في جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم، فيما منحه غريمه المتوّج بالجائزة الارجنتيني ليونيل ميسي المركز الثاني.

وفي نتائج التصويت التي أماط الفيفا اللثام عنها، منح الـ"دون" صوته للمدافع الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت زميله الحالي في يوفنتوس الايطالي المنتقل من أياكس امستردام، ثم الهولندي الآخر لاعب الوسط فرنكي دي يونغ المنتقل من لأياكس إلى برشلونة والفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جرمان.

وحصل ميسي على 46 بالمئة من نقاط ترتيب قادة ومدربي المنتخبات، الصحفيين والجماهير، مقابل 38 بالمئة للهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بطل أوروبا و36 بالمئة لرونالدو، وذلك بنتيجة الحفل السنوي الذي أقيم الاثنين في دار أوبرا "لا سكالا" في مدينة ميلانو الإيطالية.

في المقابل، صوّت ميسي نجم برشلونة للسنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول ثم رونالدو ودي يونغ.

ميسي يعلق على جائزة الأفضل: "هناك أشياء أهم"

ورشح المحللون فان دايك، أفضل لاعب من قبل الاتحاد الاوروبي، لنيل الجائزة بعد قيادة ليفربول إلى لقب دوري أبطال أوروبا والحلول ثانيا في الدوري المحلي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي وبلوغ نهائي دوري الأمم الأوروبية، لكن ميسي أحرز الجائزة للمرة السادسة في مسيرته.

وقاد ميسي (32 عاما)، حامل الكرة الذهبية 5 مرات، برشلونة إلى إحراز لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، وتوج هدافا لليغا مع 36 هدفا، كما تصدر هدافي دوري أبطال أوروبا مع 12 هدفا، وبلغ نصف النهائي مع فريقه، قبل الخسارة أمام ليفربول (3-صفر ذهابا، صفر-4 إيابا).

وعلى صعيد المنتخب، أقصي ميسي مع الأرجنتين في نصف نهائي بطولة كوبا أميركا الأميركية الجنوبية على يد البرازيل التي توجت لاحقا باللقب.

وسجل ميسي 54 هدفا في 58 مباراة الموسم الماضي مقابل 31 هدفا في 47 مباراة لرونالدو البالغ 34 عاما.

ومن جهة أخرى، فضل المدافع فان دايك ميسي في المركز الاول ثم زميليه المصري محمد صلاح (حل رابعا في الترتيب مع 26 بالمئة) ومانيه (خامسا مع 23 بالمئة).

وفي تفاصيل التصويت، حصل ميسي على 379 نقطة من قبل مدربي المنتخبات، مقابل 289 لفان دايك و307 لرونالدو. ولدى القادة، حل ميسي أيضا في الصدارة مع 377 نقطة، مقابل 337 لفان دايك و330 لرونالدو.

لكن ممثلي وسائل الإعلام فضلوا فان دايك (462 نقطة)، ثم ميسي (364) ورونالدو (264).

وفي تصويت الجماهير المسجلة على موقع فيفا الالكتروني، حصل ميسي على 1.359728 مليون نقطة متقدما بفارق كبير عن رونالدو (962919 نقطة) وفان دايك (704235).