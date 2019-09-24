مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم بث مباشر يلا شوت arriadia tnt live tv

يحل مانشستر سيتي ضيفاً على فريق الدرجة الأولى "بريستون نورث إند، اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019، حيث يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم باختبار في متناوله تماماً.

ويدخل فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا إلى لقاء الذي يجمعه بثالث الدرجة الأولى لأول مرة منذ الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس أوائل 2007 حين فاز 3-1، بمعنويات مرتفعة بعد الاستعراض الهجومي الذي قدمه السبت في الدوري الممتاز حين اكتسح ضيفه واتفورد 8-صفر، محققا أكبر فوز له في دوري الأضواء.

ومن المتوقع أن يعمد جوارديولا إلى إجراء تعديلات على تشكيلته الأساسية لمنح نجومه فرصة التقاط أنفاسهم بما أنهم يلعبون السبت ضد إيفرتون في الدوري، ثم الثلاثاء ضد دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا.

وتوج سيتي بلقب مسابقة كأس الرابطة الموسم الماضي بفوزه على تشيلسي بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلبا في الوقتين الأصلي والإضافي، وذلك في طريقه لتحقيق ثلاثيته التاريخية إذ أحرز بعدها لقب الدوري بعد تفوقه على ليفربول بفارق نقطة فقط، ثم الكأس باكتساحه واتفورد بسداسية نظيفة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة خلف ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، بفارق خمس نقاط، فيما حقق رقماً تاريخياً بعد الفوز العريض الذى حققه على واتفورد بنتيجة 8 – 0 في المباراة التي جمعتهما بملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

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