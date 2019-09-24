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العمادي يعلن صرف مساعدات نقدية لـ 50 ألف أسرة فقيرة بغزة الخميس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:53 - 24 سبتمبر 2019
المنحة القطرية المنحة القطرية
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أعلن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أن اللجنة ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة في قطاع غزة، يوم الخميس الموافق 26/9/2019.

وأوضح السفير العمادي أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 50 ألف أسرة فقيرة في القطاع، بواقع 100 $ لكل أسرة.

وبيّن سعادته أن الصرف سيكون وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التوزيع لعدة أيام وفقا لآلية الترتيب الأبجدي للمستفيدين، تفاديا لحدوث تكدسات للمواطنين على مكاتب البريد.

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