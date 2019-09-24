مؤسسات حقوقية واعلامية تُشكّل شبكة لمكافحة خطاب الكراهية

أعلنت 4 مؤسسات تعنى بحرية التعبير تشكيل شبكة لمكافحة خطاب الكراهية في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.

وتم الاعلان عن تأسيس الشبكة من قبل المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" ومركز الخليج لحقوق الانسان، ومؤسسة مهارات (لبنان)، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير وذلك خلال فعالية حول خطاب الكراهية نظمت في مقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الاربع سالفة الذكر وممثل من منظمة اليونسكو.

وجاء في بيان اشهار الشبكة انها "ستفتح عضويتها لاحقاً لكل المؤسسات التي تؤمن بأهدافها الاساسية وبحرية التعبير" مشيرا الى انها تهدف "مكافحة خطاب الكراهية في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والتوعية بمخاطره على السلم الاهلي في المنطقة التي تشهد العديد من الصراعات المحلية والاقليمية" كما ستركز ايضاً على "التعريف بخطاب الكراهية والحد الفاصل بينه وبين حرية الرأي والتعبير، وتوعية الصحفيين والنشطاء لمواجهة هذا الخطاب والحد منه على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام التقليدية، وتكريس مبدأ التسامح والحوار ونبذ العنف داخل المجتمعات في المنطقة".

واوضح البيان ان الشبكة ولتحقيق اهدافها "ستعمل على تنفيذ سلسلة من الأنشطة المختلفة ومن بينها: حملات، دراسات متخصصة، دورات تدريبية، حلقات دراسية، ومؤتمرات، و كذلك القيام بالرصد المباشر للمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام التي تروج لهذا الخطاب غير المقبول" كما "وستقوم بالتواصل مع شركات مواقع التواصل الاجتماعي الكبيرة مثل الفيسبوك وتويتر للمساهمة في وضع الضوابط لمواجهة هذا الخطاب في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ووقف أية انتهاكات من قبلها لحرية التعبير والخصوصية، كما ستتعاون مع المؤسسات الاهلية والاقليمية والدولية لتنفيذ اهدافها وللاستفادة من تجاربها في هذا المجال".



