تردد قناة مكملين بث مباشر الجديد 2019 بدون تقطيع - بالعربي

قناة مكملين الفضائية، هي قناة مصرية تعمل في المجال السياسي، مجاناً بدون تشفير في نقل برامجها المختلفة على مدار اليوم 24 ساعة بدون توقف للبث، كما تعرض برامج مختلفة في المجال الثقافي والسياسي والاجتماعي في نقل الحقيقة كاملة بكل صدق وشفافية.

بيتنا أحلى

وتعمل Channel Mekameleen TVعلى منهج الثوري منذ أحداث 25 يناير في مصر، كما تقوم بعرض كل الأفكار التي تحدث عنها الثورة ونقل الأخبار السياسية والمحلية والاجتماعية المصرية والعالم العربي كله كل يوم أخبار متجددة باستمرار.

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وتم اطلاق قناة مكملين الفضائية عام 2013، وذلك بعد أحداث فض ميدان رابعة والانقلاب العسكري في مصر، حيث تم بثها من تركيا في إشارة إلى أن القناة مصرية من مؤسسين مصريين.

وتعرض القناة البرامج الإخبارية المصرية وبرامج توك شو سياسية، حيث تتحدث عن الأحداث المصرية الداخلية والسياسية وتسليط الضوء على المشاكل التي يواجهها الشعب المصري.

تردد قناة مكملين 2019

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 12687 (H) 27500 – 5/6 SD سهيل سات 10730 (H) 27500 – 3/4 SD هوت بيرد 12111 (V) 27500 – 3/4 SD

قناة مكملين بث مباشر

تبث قناة مكملين برامجها عبر البث المباشر على الإنترنت، بشكل دائم أونلاين من خلال البث اللايف على موقعها الرسمي لقناة مكملين الفضائية لمتابعة كل البرامج والأخبار الهامة من خلال القناة في كل مكان وفي كل وقت مجاناً بدون تشفير.