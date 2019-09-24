ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. القدس
  3. عرض الخبر

بشرط الابعاد.. الاحتلال يفرج عن خويص والحلواني

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:34 - 24 سبتمبر 2019
خويص والحلواني خويص والحلواني
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، عن المقدسيتين خديجة خويص وهنادي الحلواني بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى حتى نهاية الشهر الجاري.

ووفق مكتب إعلام الأسرى، فقد أفرج الاحتلال عن المعلمتين المقدسيتين خديجة خويص وهنادي الحلواني، بشرط الإبعاد عن الأقصى حتى نهاية الشهر الجاري والحضور للتحقيق مجددًا في ذات اليوم.

وقامت قوات الاحتلال عصر اليوم باعتقال خويص وحلواني قرب باب الأسباط بالمسجد الأقصى المبارك بعد تسليمهما أمس الاثنين بلاغين بعد احتجازهما على إحدى بوابات المسجد الأقصى لمراجعة مخابراتها.

الأكثر مشاهدة

متعلقات