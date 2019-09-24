والدة هدار جولدين: حماس تعذبنا على مدار 5 سنوات

شاركت ليئا جولدين، والدة الضابط الإسرائيلي الأسير لدى حماس بغزة، هدار جولدين، بالاجتماع السنوي لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ، الذي عقد بالأمس، بالعاصمة السويسرية جنيف.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، إن والدة الضابط هدار، السيدة ليئا جولدين، ألقت خطابا في الاجتماع، وهاجمت خلاله حركة حماس بغزة.

ونقلت الصحيفة عن جولدين قولها خلال الخطاب: "حركة حماس تعذبنا على مدار خمس سنوات، وتحتجز ابننا هدار، والجندي اورون شاؤول، وترفض الإفراج عنهم".

وبحسب الصحيفة أضافت جولدين: "حماس تخترق بذلك كل قرارات الأمم المتحدة، وتمنع منظمات حقوق الانسان والمنظمات الدولية، من الوصول اليه، أو السماح بإعادته الى إسرائيل".

وتابعت جولدين: "مجلس الأمن الدولي أصدر القرار رقم 4274 الذي يقضي بإعادة الأسرى والمفقودين الى ذويهم وبلادهم، وعلى الأمم المتحدة تطبيق هذا القرار".

وختمت جولدين بالقول: "اجتمعت الشهر الماضي بالأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتريتش، الذي أكد لي أنه يدعم القرار، وسيطالب بتطبيقه، وأن القرار مسؤولية كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومجلس الأمن".