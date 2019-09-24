مشاهدة مباراة الجزيرة الاردني ضد العهد اللبناني بث مباشر اليوم في نهائي غرب اسيا اليوم الثلاثاء 24/9/2019

من المتوقع، أن يقابل نادي الجزيرة الأردني، اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019، ضيفه العهد اللبناني بعمان، في ذهاب نهائي منطقة غرب آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي 2019 لكرة القدم.

ويتقابل بطل منطقة غرب آسيا في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي مع الفريق الفائز من نهائي المناطق، الذي يجمع بين هانوي الفيتنامي وفريق 25 أبريل الكوري الشمالي، وكان الجزيرة بلغ نهائي منطقة غرب آسيا العام الماضي، قبل أن يخسر أمام القوة الجوية الذي واصل المشوار وتوج باللقب الثالث على التوالي في البطولة.

ويدخل الجزيرة المواجهة بطموح إعادة لقب البطولة إلى الأردن بعد غياب استمر 12 عاماً، حيث سبق لنادي الفيصلي الفوز باللقب مرتين، مقابل مرة لشباب الأردن، فيما يخوض العهد المشاركة التاسعة في البطولة، حيث سبق له بلوغ قبل نهائي البطولة، وكذلك قبل نهائي منطقة غرب آسيا.

وتصدر الجزيرة في الدور الأول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 10 نقاط للكويت الكويتي و7 نقاط للنجمة البحريني ونقطة للاتحاد السوري، ثم فاز في قبل نهائي غرب آسيا على الجيش السوري بواقع (4-3) في مجموع المباراتين.

من جهته، تصدر العهد ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة من ست مباريات، مقابل 8 نقاط للمالكية البحريني و7 نقاط للقادسية الكويتي و4 نقاط للسويق العماني، وفاز في قبل نهائي غرب آسيا على الوحدات الأردني (1-صفر) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

تنطلق مباراة الجزيرة الأردني والعهد اللبناني في تمام الساعة 18:30 بتوقيت القاهرة، 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 16:30 بتوقيت جرينتش، فيما تذاع المباراة عبر شاشة قناة بي إن سبورت.

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