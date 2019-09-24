تردد قناة الملاعب السودانية الرياضية 2019 almalaeb على النايل سات

شهدت ترددات القنوات السودانية، تغيرا كبيرا، في العام الحال، وذلك لأن القنوات التلفزيونية هي الوسيلة ليصال الرسائل إلى الشعب السوداني مباشرة، فهي تعمل على نهضة السودان والتطوير فيها، بالإضافة إلى تطوير الجمهور صاحب الثقافة العريقة.
سننقل لكم تردد القنوات السودانية 2019 من خلال موقعنا، فلسطين اليوم، وذلك من اجل متابعة الاخبار ونقلها مباشرة، وهي كالتالي:
تردد قناة تلفزيون السودان Sudan TV:
|القمر
|التردد
|معامل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|نايلسات
|10795
|6/ 5
|V
|27500
|عربسات
|12654
|6/ 5
|H
|27500
|بدر سات 4
|12523
|4/ 3
|V
|27500
|أقمار أخرى
|12424
|6/ 5
|H
|27500
تردد قناة الملاعب السودانية Sudan Sport:
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|الملاعب السودانية
|بدر
|12034
|27500
|H
تردد قناة الشروق السودانية Ashorooq TV:
|القمر
|التردد
|معامل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|الترميز
|بدر 4
|11350
|4/ 3
|H
|30000
|بدر 4
|12523
|4/ 3
|V
|27500
|أقمار أخرى
|12721
|4/ 3
|V
|2220
تردد قناة سودانية 24 Sudania:
|القمر
|التردد
|معامل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|الترميز
|بدر 4
|12034
|6/ 5
|H
|27500
|بدر 4
|12523
|4/ 3
|V
|27500
تردد قناة السودانية دراما Sudan Drama:
|القمر
|التردد
|معامل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|الترميز
|بدر 4
|12523
|4/ 3
|H
|27500
تردد قناة طيبة Tayba TV
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|بدر 4
|11350
|30000
|4/ 3
|H
تردد قناة العالمية AL Alamyia TV
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|بدر 4
|12034
|27500
|6/ 5
|H
تردد قناة الجزيرة الخضراء AL Gazira AL Khadra
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|تصحيح الخطأ
|بدر 4
|12034
|27500
|H
|6/ 5
تردد قناة سودانا Sudanna TV
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|تصحيح الخطأ
|نايلسات
|11334
|H
|27500
|4/ 3
تردد قناة جنوب دارفور South Darfur TV
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل تصحيح الخطأ
|بدر 4
|11747
|27500
|V
|4/ 3
تردد قناة أنغام الموسيقية Angham Channel
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|تصحيح الخطأ
|معدل الترميز
|بدر 4
|12523
|V
|4/ 3
|27500
تردد قناة امدرمان Oumdrman TV
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|بدر 4
|12034
|27500
|H
|6/ 5
تردد قناة المريخ AL Marikh TV
|القمر
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|تصحيح الخطأ
|بدر 4
|12034
|27500
|H
|6/ 5
تردد قناة السودان للمعرفة TASITI
|القمر
|التردد
|الترميز
|الاستقطاب
|بدر 4
|12034
|27500
|H