أول تطبيق يوفر احصائيات مباشرة عن لاعبي كرة القدم لحظة المباراة

أجرت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم أمس الاثنين اختبارًا خلال مباراة فولفسبورغ وهوفنهايم 1-1، حول تطبيق يرتكز على الجيل الخامس للإنترنت.

ويهدف التطبيق إلى توفير كل الإحصاءات للمشجعين على هواتفهم الذكية.

وبفضل هذه التكنولوجيا الحديثة، يوجّه الجمهور والصحفيون -المتواجدون على مدرجات الحضور- هواتفهم (إذا كانت متوافقة مع شبكة الجيل الخامس) نحو أرض الملعب، فتظهر المباراة على شاشتهم مع بيانات تفصيلية إضافية في الوقت الفعلي للمباراة.

وبنقرة بسيطة على أحد اللاعبين، تظهر سرعته في الوقت الفعلي وكل الإحصاءات الخاصة به: التمريرات الناجحة، المهدرة، عدد الكيلومترات المقطوعة.

وأصبح ملعب فولكسفاغن أرينا الأول في ألمانيا الذي يتم تجهيزه بالبنية التحتية اللازمة. وتمكن المتابعون والصحفيون الذين اختبروا التجربة من مشاهدة المباراة عبر شاشة هواتفهم وليس النظر إلى أرض الملعب.

وقال أندرياس هايدن ممثل رابطة البوندسليغا: "الأمر لا يتعلق باستبدال الأجواء الحالية لعيش كرة القدم، بل نريد منح إضافة لبعض المجموعات المستهدفة".

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