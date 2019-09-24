غوتيرس: حان الوقت لإنهاء الأزمة السورية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: "لقد حان الوقت لإنهاء الأزمة السورية والتي اندلعت منذ عام 2011".

ويرى غوتيريس أن "الازمة السورية التي اندلعت منذ 2011 كانت تهدف إلى تغيير سياسي، ثم تطورت إلى نزاع إقليمي" وفقًا لقوله.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها غوتيريس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك بواشنطن.

كما تطرق غوتيريس إلى عدد من القضايا الدولية الملحة، مثل المناخ، منبها إلى أن العالم يشهد درجات غير مسبوقة من الحرارة، "لكن ثمة حل في الأفق"، بحسب قوله.

وفي إشارة إلى الحرب التجارية التي تدور رحاها بين الولايات المتحدة والصين، قال غوتيريس "إن خطرا جديدا يلوح في الأفق، ويقسم العالم إلى قطبين اقتصاديين، والمطلوب هو تجنب هذا الصدع".