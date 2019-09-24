مشاهدة مباراة آرسنال ضد نوتنغهام فورست بث مباشر يلا شوت اليوم 24/9/2019

من المقرر، أن تقام مباراة بين أرسنال ونوتنغهام فورست، اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019، في إطار منافسات كاس الرابطة الانجليزي 2019- 2020.

من جهته، لم يشهد فريق الأرسنال من بعد الهزيمة من نادي ليفربول أي هزيمة أخرى حتى الأن مع مواجهته في البطولة المحلية، فقد شهد تعالان ومثلهم فوز.

ومن المنتظر مباراته اليوم الثلاثاء بعد مواجهة نوتنغهام فورست في البطولة الأوربية أمام المان سيتي والتي ستكون الأقوى له خلال الشهر الجاري.

وتنطلق المواجهة بين فريقي أرسنال و نوتنغهام فورست على استاد الإمارات، في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 20:45 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 2 ويعلق علي اللقاء خالد الغول، على استاد الإمارات.

وفي سياق آخر، أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، الجمعة، تفاصيل إصابة مهاجمه الدولي الفرنسي ألكسندر لاكازيت والتي سيغيب عن الملاعب على إثرها حتى أكتوبر بسبب معاناته من إصابة في كاحله.

وسجل لاكازيت هدفين في ثلاث مباريات هذا الموسم، بما في ذلك هدف في لقاء دربي شمال لندن الذي انتهى بالتعادل ضد توتنهام (2-2) في المشاركة الأخيرة قبل عطلة المباريات الدولية.

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