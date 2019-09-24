مشاهدة مباراة الاتحاد ضد التعاون بث مباشر اليوم يلا شوت 24/9/2019

من المقرر، أن تقام مباراة تجمع بين الاتحاد والتعاون، اليوم الثلاثاء القادم 24 سبتمبر 2019، الموافق 25 محرم 1441 هجريًا، في إطار اللقاء المؤجل من الأسبوع الثاني في الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق مباراة الاتحاد مع ضيفه التعاون في تمام الساعة الثامنة والربع من مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر أن يتم إذاعتها عبر قناة “السعودية الرياضية 1”، ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة.

ويدخل فريق الاتحاد المباراة حاملاً شعار “لا بديل عن الفوز” بعد تعرضه لـ3 هزائم متتالية، بدايتهما مع ضمك بثنائية مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري السعودي، والهلال بثلاثية مقابل هدف في الجولة الرابعة.

أما الهزيمة الثالثة، فقد ودع الاتحاد بطولة دوري أبطال آسيا من الدور ربع النهائي على يد الهلال، يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن حسم “الزعيم” لقائي الذهاب والعودة بثلاثية مقابل هدف.

في السياق ذاته، حصل فريق التعاون على القدر الكافي من التحضير لمواجهة الاتحاد، بعد أن تأجلت مباراته في الجولة الماضية مع الرائد أيضاً، سبب انشغال ملعب مدينة الملك عبدالله في الفترة من يوم 14 وحتى 24 من الشهر الجاري.

لمشاهدة مباراة الاتحاد ضد التعاون بث مباشر اليوم يلا شوت 24/9/2019 اضغط هنا