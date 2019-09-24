مشاهدة مباراة بريشيا ضد يوفنتوس بث مباشر كورة لايف اليوم الثلاثاء

يستضيف فريق بريشيا، اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019، نظيره يوفنتوس في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي للدرجة الأولى، في المباراة التي ستقام على ملعب ماريو ريجامونتي بمدينة بريشيا.

وفي سياق آخر، فاز يوفنتوس في المباراة الماضية بصعوبة على هيلاس فيرونا بنتيجة 2-1 وسجل هدفي «البيانكونيري» آرون رامسي في الدقيقة 31 وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 49، أما هدف فيرونا فسجله ميجيل فالوسو في الدقيقة 20.

ويأتي يوفنتوس في المركز الثاني بترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط، أما بريشيا فيأتي في المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.

وتقام المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة و22:00 بتوقيت مكة المكرمة و19:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب ماريو ريجامونتي، حيث تذاع المباراة على قناة beIN Sports 4.

من جهته، أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، قائمة السيدة العجوز لمواجهة بريشيا، حيث يغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن قائمة فريقه بسبب الإصابة بإجهاد عضلي.

وجاءت قائمة يوفنتوس كالتالي: بوفون - تشيزني - دي ليخت - بيانيتش - خضيرة - رامزي - ديبالا - أليكس ساندرو - دانيلو - ماتويدي - كوادرادو - بونوتشي - هيجواين - إيمري كان - روجاني - رابيو - ديميرال - بينتانكور - بينسوليو - برنارديسكي.

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