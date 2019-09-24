مشاهدة برشلونة وفياريال بث مباشر يلا شوت اليوم الثلاثاء 24/9/2019

يلتقي فريقا برشلونة وفياريال، اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019، في إطار الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدخل البرسا اللقاء وعينه على تصحيح الأوضاع بعد هزيمته الكارثية أمام غرناطة السبت الماضي بثنائية نظيفة، والتي وضعته في المركز الثامن بجدول الترتيب، حيث فاز برشلونة في مباراتين فقط من أصل خمسة لعبها في بطولة الدوري، وهو أمر كارثي في سجل النادي الكتالوني.

ويأمل البرسا في أن عودة أسطورته ليونيل ميسي من الإصابة، إضافة إلى تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم "الأفضل" المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيمثلان حافزًا في تحسن أداء البرسا.

وشهدت قائمة برشلونة، عودة عثمان ديمبلي بعد تعافيه من إصابته في الفخذ الأيسر مع استبعاد كل منإيفان راكيتيتش وكارليس بيريز، ونشر الحساب الرسمي للنادي الكتالوني على "تويتر" القائمة، وتضم كل من:

حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو، الدفاع: سيميدو، بيكيه، توديبو، لينجليه، فيربو، الوسط: بوسكيتس، آرثر، دي يونج، روبرتو، ألينيا، فيدال، الهجوم: سواريز، ميسي، ديمبلي، جريزمان، أنسو فاتي.

وتنطلق مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني، في تمام الـ 21:00 توقيت القاهرة، 22:00 توقيت مكة المكرمة، 19:00 توقيت جرينتش، حيث يحتضن ملعب "الكامب نو" المباراة، فيما تٌنقل المباراة عبر قنوات "bein SPORTS HD3".

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