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بعد اعلان جائزة افضل لاعب في العالم

رونالدو في رسالة حزينة: بعد الليل يأتي الفجر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:37 - 24 سبتمبر 2019
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علق نجم كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الايطالي أمس الاثنين رسالة فلسفية غامضة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، عقب إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الاسباني بجائزة اللاعب الأفضل في العالم الموسم الماضي.

وغاب رونالدو عن حضور حفل الفيفا لتوزيع جوائز الأفضل الذي أقيم مساء أمس بمدينة ميلانو الإيطالية، وأرجع البعض غياب النجم البرتغالي إلى معاناته من إصابة عضلية، في حين تحدث آخرون عن أنه كان يعلم أن ميسي تفوق عليه وعلى الهولندي فيرجيل فان دايك وظفر بالجائزة المرموقة.

وكتب رونالدو -الذي اختير في التشكيلة المثالية للموسم الماضي- عبر "إنستغرام" "الصبر والمثابرة سمتان تميزان المحترف عن الهاوي كل ما هو كبير اليوم بدأ صغيرا لا يمكنك أن تفعل كل شيء ولكن يمكنك أن تفعل كل ما تستطيع لجعل أحلامك تتحقق ضع في اعتبارك أنه بعد الليل يأتي الفجر دائما".

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