مشاهدة السالمية ضد القوة الجوية اليوم بث مباشر يلا شوت اليوم الثلاثاء 24/9/2019

من المتوقع، أن يحل فريق القوة الجوية العراقي ضيفًا ثقيلًا على نظيره السالمية الكويتي، اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019، ضمن مباريات الإياب لدور الـ 32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويلتقي الفريقان، السالمية والقوة الجوية، في المباراة التي تقام على ملعب "ثامر"، معقل الفريق الكويتي، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، حيث فاز فريق القوة الجوية العراقي على السالمية في مباراة الذهاب بذات الدور، بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعدما كان الفريق الكويتي متقدمًا بهدف نظيف.

ويبحث فريق القوة الجوية وصيف حامل لقب دوري الكرة الممتاز بالموسم الماضي عن فوز جديد أمام مضيفه فريق السالمية الكويتي، في المباراة التي ستجري اليوم ضمن منافسات جولة الإياب من دور 32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم بالموسم 2019-2020 .

تقام مباراة السالمية الكويتي والقوة الجوية العراقي في كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، في تمام الساعة 19:15 بتوقيت القاهرة، 20:15 بتوقيت مكة المكرمة، 17:15 بتوقيت جرينتش، فيما تذاع المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية.

يشار إلى أن ملعب مباراة السالمية الكويتي والقوة الجوية العراقي في كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، هو ملعب ثامر في الكويت والذي يتسع لـ 15 ألف شخصًا.

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