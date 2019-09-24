تفاصيل جديدة عن مصرع 8 رضع في الجزائر

كشفت وسائل إعلام جزائرية مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن فاجعة مصرع 8 رضع في احدى المستشفيات في ولاية الوادي شمال البلاد، مؤكدة أن وزارة الصحة فتحت تحقيقًا لمعرفة التفاصيل الدقيقة عن أسباب الحادثة.

ووفقًا لوسائل الاعلام الجزائرية، فإن سبب الحريق هو ماس كهربائي ناجم عن جهاز طارد للبعوض وفق التقديريات الأولية، والذي أسفر عن مصرع 8 رضع.

وكان أهالي الأطفال الرضع نظموا وقفة احتجاجية طالبوا خلالها بمحاسبة المسؤولين على الكارثة.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن ثلاثة رضع لقوا حتفهم من جراء الحروق التي أصيبوا بها، أما الخمسة الآخرون فتوفوا اختناقا، من جراء الحادث الذي وقع ليلة الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول قوله إن عشرات الأشخاص نجوا من الكارثة، إذ جرى إنقاذ أكثر من 70 شخصا، من بينهم 11 رضيعا و37 امرأة و25 شخصا من العمال.

وزير الصحة الجزائري محمد ميراوي وقال في تصريحات صحفية: "إن السلطات قررت فتح تحقيق في ملابسات الحادث من أجل معرفة أسبابه، موضحا أن الحريق طال 7 حاضنات، مؤكدا أن المسؤوليات سيجري تحديدها بعد استكمال التحقيق".

وأوردت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن الجناح المخصص للولادة في المستشفى المنكوب يعاني ازدحاما كبيرا، بالنظر إلى توافد نساء حوامل من ولايات مجاورة.