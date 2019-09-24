مشاهدة مباراة الوداد والجيش الملكي بث مباشر اليوم كورة لايف

من المقرر، أن يلتقي فريقي الوداد والجيش الملكي اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019، ضمن دور 32 من كأس العرش المغربي2019 / 2020.

ويدخل الوداد الرياضي بعد تأجيل الدوري المغربي في مشوار أخر محلي بالكأس ويبدأ في لقاء لم يكن سهل علي الفريقين أمام الجيش الملكي، والذي يحاول تعويض الأداء السيئ في الموسم السابق ببداية قوية مع بطل الدوري العام الماضي.

تنطلق المواجهة بين فريقي الوداد والجيش الملكي على استاد المركب الرياضي محمد الخامس، في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، والتي ستذاع علي قناة المغربية الرياضية.

تردد قناة المغربية الرياضية الناقلة لمباراة الوداد الرياضي ضد الجيش الملكي

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 11476 (V) 27500 عمودي 3/4 عرب سات 12683 (V) 27500 عمودي 3/4 هوت بيرد 10873 (V) 27500 عمودي 3/7

وشهدت عملية بيع تذاكر مواجهة الوداد وضيفه الجيش، إقبالاً كبيراً، حيث طرحت اللجنة المنظمة تذاكر المباراة للبيع، يوم السبت الماضي، وعرفت توافداً كبيراً في اليومين الأخيرين، من جمهور الفريق البيضاوي، وخصصت اللجنة المنظمة 3 نقاط للبيع، بملاعب بنجلون والصخور السوداء ومحمد الخامس. كما خصصت أيضاً عدداً من التذاكر لجمهور الجيش، الذي يسعى لدعم فريقه في المباراة، حيث تباع بشبابيك مولاي عبد الله بالرباط.

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