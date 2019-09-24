مشاهدة مباراة النجم الرياضي الساحلي ضد شباب الأردن بث مباشر اليوم يلا شوت

يخوض شباب الأردن، مواجهة صعبة، اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019، أمام مضيفه النجم الساحلي التونسي في إياب دور الـ 32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأفاد محمود الحديد المدير الفني لشباب الأردن، "بكل تأكيد المباراة لا تخلو من الصعوبة، خاصة وأننا سنواجه حامل اللقب في أرضه وبين جماهيره"، موضحاً أن "شباب الأردن سيعتمد على روح التحدي والقتال المغروسة في لاعبيه ولديه الحافز القوي لتحقيق إنجاز جديد بعد الفوز ذهابًا بنتيجة 2-1"، مضيفاً "نحن قادمون لتأكيد الفوز، وهدفنا التأهل لثمن النهائي بمشيئة الله".

وأكد يوسف النبر قائد شباب الأردن، أن اللاعبين في قمة الجاهزية الفنية والبدنية للمباراة، مشيراً إلى أن "المعنويات مرتفعة بعد الفوز ذهابًا، هدفنا يتمثل في حسم بطاقة التأهل".

ويملك شباب الأردن فرصة في بلوغ الدور التالي كونه نجح في مباراة الذهاب في تحقيق الفوز على الفريق التونسي بنتيجة 2-1.

وفي حال اهتزاز شباك شباب الأردن، فإنه سيضطر للتخلي عن تحفظه الدفاعي، وتحقيق التوازن في الأداء، بحيث يتجرأ هجوميًا بصورة أكبر مما يمكنه من التسجيل والإبقاء على حظوظه قائمة في التأهل، وهو قادر على ذلك بحكم تسجيله لهدفين في مباراة الذهاب.

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