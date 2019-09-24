الملك الأردني: تعنت "اسرائيل" بحل "الدولتين" سيؤدي لكارثة

وصف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تعنت الاحتلال الإسرائيلي برفض حل "الدولتين" بالأمر الكارثي، محذرًا استمرار الرفض "الإسرائيلي" يعني مستقبلا عنصريا لـ"إسرائيل".

ويرى العاهل الأردني، أن ما يُسمى حل "الدولتين" هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، مؤكدًا أن حل الدولة الواحدة، يعني الفصل العنصري (أبارتهايد) في إسرائيل، وأعتقد أن ذلك سيكون كارثيا على الجميع.

وعلق الملك الأردني خلال مقابلة أجرتها معه يوم أمس، قناة "إم.إس.إن.بي.سي" الأميركية التابعة لشبكة "إن بي سي"، على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بنيته ضم غور الأردن إلى "إسرائيل" في حال شكل الحكومة المقبلة.

وقال الملك عبد الله الثاني: "أنا لا آخذ التصريحات الانتخابية على محمل الجد بشكل عام، ولكن تصريحا كهذا لا يساعد على الإطلاق لأنه يقوم من خلاله بتسليم الخطاب لأسوأ الأشخاص في منطقتنا، وبينما نحن الذين نريد السلام ونريد أن نمضي قدما، نصبح أكثر عزلة إذا كانت السياسة المتبعة هي ضم الضفة الغربية، فهذا سيكون له أثر كبير على العلاقات الأردنية- الإسرائيلية وعلى العلاقات المصرية الإسرائيلية أيضا، فنحن البلدان الوحيدان المرتبطان باتفاقيات سلام مع إسرائيل، ولكن إذا أرادت حكومة واحدة الحصول على كل شيء تريده دون أن تقدم تنازلات في المقابل، فما هو المستقبل؟ إلى أين نحن ماضون إذا لم نتمكن من التقريب بين الفلسطينيين والإسرائيليين للعيش سويا، لنرسل رسالة للمستقبل؟ وحاليا كل ذلك في خطر.