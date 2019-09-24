أسعار الحديد اليوم في مصر بالجنيه المصري للمستهلك اليوم 24/9/2019

إليك أحدث أسعار مواد البناء والمتطلبات الأساسية وعلى رأسها سعر الحديد في الأسواق المصرية، وما يطرأ عليها من تغيرات سواء بالزيادة أو النقصان عليه، حيث شهدت أسعار الحديد في مصر على مدار هذا العام 2019 حالة من التذبذب والشد والجذب وعدم الاستقرار خاصة بعد اتخاذ البنك المركزي المصري قراراً بتعويم الجنية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في سعر الحديد والإسمنت وكافة مواد البناء، وقد جاء قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه بسبب الأحوال الاقتصادية المتدهورة التي تشهدها البلاد في الفترة الراهنة.
|الشركة
|المنتج
|متوسط أسعار الأسمنت اليوم
|سعر الأسمنت أمس
|سعر الأسمنت أول أمس
|الشركة العربية للأسمنت
|المسلح
|800
|803
|808
|الشركة العربية للأسمنت
|النصر
|790
|790
|793
|أسمنت أسيوط
|المهندس
|798
|800
|800
|صناعات مواد البناء
|التعمير
|798
|800
|800
|أسمنت أسك المنيا
|أسيك
|803
|805
|805
|أسمنت أسيك المنيا
|حورس
|793
|795
|795
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|788
|790
|790
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|795
|798
|798
|أسمنت وادي النيل
|وادي النيل
|795
|798
|798
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|790
|790
|795
|أسمنت ميدكو أسوان
|أسوان
|788
|790
|790
|أسمنت العريش
|العسكري
|790
|795
|798
|أسمنت سيناء
|سيناء
|790
|790
|793
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|790
|793
|795
|السويس للأسمنت
|السويس
|790
|790
|795
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|798
|800
|803
|أسمنت حلوان
|حلوان
|800
|800
|803
|أسمنت شورى
|شورى
|788
|790
|793
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|820
|820
|823
|أسمنت السويدي
|السويدي
|810
|823
|823
|أسمنت جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|790
|790
|793
|مصر للأسمنت قنا
|المسلة
|788
|790
|790
|الشركة العربية للأسمنت
|العسكري بني سويف
|795
|798
|800
|اسم الشركة
|اسم المنتج
|أسعار تسليم المصنع
|سعر تسليم وجه بحري
|سعر تسليم وجه قبلي
|شركة حديد عز
|عز
|11890
|12000
|12150
|شركة حديد عز
|الدخيلة
|11890
|12000
|12150
|شركة حديد المصريين
|المصريين
|11780
|11900
|12050
|شركة حديد بشاي
|بيشاي
|11750
|11850
|12000
|شركة حديد العتال
|العتال
|11650
|11750
|11900
|شركة حديد عطية
|عطية
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد مصر ستيل
|مصر ستيل
|11575
|11700
|11850
|شركة حديد الجارحي
|الجارحي
|11650
|11750
|11900
| شركة حديد المعادي
|المعادي
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد السويس للصلب
|السويس
|11600
|11700
|11850
|مصنع سرحان للصلب
|سرحان
|11550
|11650
|11800
|مصنع قوطة للصلب
|قوطة
|11550
|11650
|11800
|شركة حديد الجيوشي
|الجيوشي
|11600
|11650
|11800
|شركة حديد المراكبي
|المراكبي
|11600
|11650
|11800
|شركة حديد العشري
|العشري
|11600
|11700
|11850
|شركة حديد الكوستيل
|الكوستيل
|11500
|11600
|11750
|شركة حديد عياد
|عياد
|11550
|11650
|11800
|شركة حديد الكومي
|الكومي
|11450
|11550
|11700
|شركة حديد حديدنا
|حديدنا
|11450
|11550
|11700
|شركة طنطا للصلب
|طنطا
|11450
|11550
|11700
|شركة حديد بيانكو
|بيانكو
|11400
|11500
|11650
|شركة حديد عنتر
|عنتر
|11450
|11550
|11700