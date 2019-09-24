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أسعار الحديد اليوم في مصر بالجنيه المصري للمستهلك اليوم 24/9/2019

  • فلسطين اليوم
  • 14:47 - 24 سبتمبر 2019
أسعار الحديد اليوم في مصر بالجنيه المصرى للمستهلك اليوم 24/9/2019 أسعار الحديد اليوم في مصر بالجنيه المصرى للمستهلك اليوم 24/9/2019
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إليك أحدث أسعار مواد البناء والمتطلبات الأساسية وعلى رأسها سعر الحديد في الأسواق المصرية، وما يطرأ عليها من تغيرات سواء بالزيادة أو النقصان عليه، حيث شهدت أسعار الحديد في مصر على مدار هذا العام 2019 حالة من التذبذب والشد والجذب وعدم الاستقرار خاصة بعد اتخاذ البنك المركزي المصري قراراً بتعويم الجنية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في سعر الحديد والإسمنت وكافة مواد البناء، وقد جاء قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه بسبب الأحوال الاقتصادية المتدهورة التي تشهدها البلاد في الفترة الراهنة.

الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس سعر الأسمنت أول أمس
الشركة العربية للأسمنت المسلح 800 803 808
الشركة العربية للأسمنت النصر 790 790 793
أسمنت أسيوط المهندس 798 800 800
صناعات مواد البناء التعمير 798 800 800
أسمنت أسك المنيا أسيك 803 805 805
أسمنت أسيك المنيا حورس 793 795 795
أسمنت النهضة الصخرة 788 790 790
أسمنت وادي النيل المصري 795 798 798
أسمنت وادي النيل وادي النيل 795 798 798
لافارج للأسمنت المخصوص 790 790 795
أسمنت ميدكو أسوان أسوان 788 790 790
أسمنت العريش العسكري 790 795 798
أسمنت سيناء سيناء 790 790 793
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 790 793 795
السويس للأسمنت السويس 790 790 795
أسمنت بورتلاند طرة طرة 798 800 803
أسمنت حلوان حلوان 800 800 803
أسمنت شورى شورى 788 790 793
مصر بني سويف مصر بني سويف 820 820 823
أسمنت السويدي السويدي 810 823 823
أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 790 790 793
مصر للأسمنت قنا المسلة 788 790 790
الشركة العربية للأسمنت العسكري بني سويف 795 798 800
اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي
شركة حديد عز عز 11890 12000 12150
شركة حديد عز الدخيلة 11890 12000 12150
شركة حديد المصريين المصريين 11780 11900 12050
شركة حديد بشاي بيشاي 11750 11850 12000
شركة حديد العتال العتال 11650 11750 11900
شركة حديد عطية عطية 11600 11700 11850
شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 11575 11700 11850
شركة حديد الجارحي الجارحي 11650 11750 11900
 شركة حديد المعادي المعادي 11600 11700 11850
شركة حديد السويس للصلب السويس 11600 11700 11850
مصنع سرحان للصلب سرحان 11550 11650 11800
مصنع قوطة للصلب قوطة 11550 11650 11800
شركة حديد الجيوشي الجيوشي 11600 11650 11800
شركة حديد المراكبي المراكبي 11600 11650 11800
شركة حديد العشري العشري 11600 11700 11850
شركة حديد الكوستيل الكوستيل 11500 11600 11750
شركة حديد عياد عياد 11550 11650 11800
شركة حديد الكومي الكومي 11450 11550 11700
شركة حديد حديدنا حديدنا 11450 11550 11700
شركة طنطا للصلب طنطا 11450 11550 11700
شركة حديد بيانكو بيانكو 11400 11500 11650
شركة حديد عنتر عنتر 11450 11550 11700
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