أسعار الحديد اليوم في مصر بالجنيه المصري للمستهلك اليوم 24/9/2019

إليك أحدث أسعار مواد البناء والمتطلبات الأساسية وعلى رأسها سعر الحديد في الأسواق المصرية، وما يطرأ عليها من تغيرات سواء بالزيادة أو النقصان عليه، حيث شهدت أسعار الحديد في مصر على مدار هذا العام 2019 حالة من التذبذب والشد والجذب وعدم الاستقرار خاصة بعد اتخاذ البنك المركزي المصري قراراً بتعويم الجنية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في سعر الحديد والإسمنت وكافة مواد البناء، وقد جاء قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه بسبب الأحوال الاقتصادية المتدهورة التي تشهدها البلاد في الفترة الراهنة.

الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس سعر الأسمنت أول أمس الشركة العربية للأسمنت المسلح 800 803 808 الشركة العربية للأسمنت النصر 790 790 793 أسمنت أسيوط المهندس 798 800 800 صناعات مواد البناء التعمير 798 800 800 أسمنت أسك المنيا أسيك 803 805 805 أسمنت أسيك المنيا حورس 793 795 795 أسمنت النهضة الصخرة 788 790 790 أسمنت وادي النيل المصري 795 798 798 أسمنت وادي النيل وادي النيل 795 798 798 لافارج للأسمنت المخصوص 790 790 795 أسمنت ميدكو أسوان أسوان 788 790 790 أسمنت العريش العسكري 790 795 798 أسمنت سيناء سيناء 790 790 793 الشركة القومية للأسمنت الفاخر 790 793 795 السويس للأسمنت السويس 790 790 795 أسمنت بورتلاند طرة طرة 798 800 803 أسمنت حلوان حلوان 800 800 803 أسمنت شورى شورى 788 790 793 مصر بني سويف مصر بني سويف 820 820 823 أسمنت السويدي السويدي 810 823 823 أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 790 790 793 مصر للأسمنت قنا المسلة 788 790 790 الشركة العربية للأسمنت العسكري بني سويف 795 798 800