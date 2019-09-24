آلية السفر غدًا الأربعاء عبر معبر رفح البري

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء، موضحة أن السفر غدًا سيكون للمتبقي من الحافلة الثامنة بالإضافة للحافلتين التاسعة والعاشرة من كشف (9/18).

ودعت الوزارة المسافرين إلى التواجد الساعة 7:00 صباح الأربعاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر، منوهة إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.