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أسعار صرف الدولار في سوريا اليوم في السوق السوداء

  • فلسطين اليوم
  • 14:02 - 24 سبتمبر 2019
أسعار صرف الدولار في سوريا اليوم في السوق السوداء أسعار صرف الدولار في سوريا اليوم في السوق السوداء
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تتعرض أسعار بيع وشراء العملة السورية لحالة اضطراب وعدم استقرار، منذ بداية الحرب الأهلية خلال عام 2011، وما تبع ذلك من اضطرابات سياسية واقتصادية على كافة المستويات.

كل ذلك أدى إلى خسائر متلاحقة في سعر الليرة السورية أمام العملات الاجنبية، حيث ارتفعت اسعار العملات في سوريا بصورة كبيرة جداً، حين فقدت الليرة جزء كبير من قيمتها خاصة امام العملة الأمريكية والأوروبية، مما سبب في مزيد من التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار مختلف السلع الاستهلاكية.

وحدد المصرف المركزي السوري سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية عند مستوى 435 ليرة للشراء مقابل سعر 438 ليرة للبيع، وهو سعر ثابت نسبياً من قبل البنك منذ عدة أشهر، لم يحدث فيه تغير كبير، أما بالنسبة لسعر صرف اليورو في المصرف فهو يتراوح حاليا بين 481.14 ليرة للشراء مقابل 484.52 ليرة للبيع، وتحدث تغيرات طفيفة جداً في سعر الليرة مقابل اليورو في المصرف المركزي بصورة يومية سواء ارتفاع أو هبوط.

العملة الأجنبية الحد الأدني مقابل الليرة السورية الحد الأعلى مقابل الليرة السورية
سعر الدولار الأمريكي 435 438
سعر اليورو الأوروبي 479.35 482.72
سعر الجنيه الاسترليني 536.60 540.37
سعر الفرنك السويسري 438.18 441.26
أسعار الدولار الأسترالي 298.18 300.28
أسعار الروبل الروسي 6.635 6.682
أسعار الدولار الكندي 330.13 332.45
أسعار الدينار الكويتي 1431.54 1441.60
سعر الريال السعودي 115.93 116.75
سعر الدينار الأردني 613.30 617.61
سعر الدينار البحريني 1153.09 1161.19
أسعار الدرهم الإماراتي 118.38 119.21
سعر الريال العماني 1129.28 1137.22
سعر الجنيه المصري 26.42 26.60
العملة سعر المصرف المركزي شراء سعر المصرف المركزي بيع سعر السوق السوداء شراء سعر السوق السوداء بيع
سعر الدولار الأمريكي 435 438 635 637
سعر اليورو 479.35 482.72 696 701
سعر الليرة التركية     110 111
سعر الجنيه الاسترليني     783 793
أسعار كورونا السويد     64 66
أسعار الدولار الكندي     474 481
أسعار كورونا النرويج     69 70
أسعار كورونا الدنمارك     92 94
العملة سعر الشراء سعر البيع
سعر الجنيه المصري 38 39
سعر الريال السعودي 168 170
سعر الدينار الأردني 891 900
سعر الدرهم الإماراتي 171 174
سعر الريال القطري 172 175
أسعار الدينار البحريني 1679 1697
أسعار الدينار الليبي 447 453
سعر الدينار الكويتي 2080 2100
أسعار الريال العماني 1639 1657
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