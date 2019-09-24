أسعار صرف الدولار في سوريا اليوم في السوق السوداء

تتعرض أسعار بيع وشراء العملة السورية لحالة اضطراب وعدم استقرار، منذ بداية الحرب الأهلية خلال عام 2011، وما تبع ذلك من اضطرابات سياسية واقتصادية على كافة المستويات.

كل ذلك أدى إلى خسائر متلاحقة في سعر الليرة السورية أمام العملات الاجنبية، حيث ارتفعت اسعار العملات في سوريا بصورة كبيرة جداً، حين فقدت الليرة جزء كبير من قيمتها خاصة امام العملة الأمريكية والأوروبية، مما سبب في مزيد من التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار مختلف السلع الاستهلاكية.

وحدد المصرف المركزي السوري سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية عند مستوى 435 ليرة للشراء مقابل سعر 438 ليرة للبيع، وهو سعر ثابت نسبياً من قبل البنك منذ عدة أشهر، لم يحدث فيه تغير كبير، أما بالنسبة لسعر صرف اليورو في المصرف فهو يتراوح حاليا بين 481.14 ليرة للشراء مقابل 484.52 ليرة للبيع، وتحدث تغيرات طفيفة جداً في سعر الليرة مقابل اليورو في المصرف المركزي بصورة يومية سواء ارتفاع أو هبوط.

العملة الأجنبية الحد الأدني مقابل الليرة السورية الحد الأعلى مقابل الليرة السورية سعر الدولار الأمريكي 435 438 سعر اليورو الأوروبي 479.35 482.72 سعر الجنيه الاسترليني 536.60 540.37 سعر الفرنك السويسري 438.18 441.26 أسعار الدولار الأسترالي 298.18 300.28 أسعار الروبل الروسي 6.635 6.682 أسعار الدولار الكندي 330.13 332.45 أسعار الدينار الكويتي 1431.54 1441.60 سعر الريال السعودي 115.93 116.75 سعر الدينار الأردني 613.30 617.61 سعر الدينار البحريني 1153.09 1161.19 أسعار الدرهم الإماراتي 118.38 119.21 سعر الريال العماني 1129.28 1137.22 سعر الجنيه المصري 26.42 26.60

العملة سعر المصرف المركزي شراء سعر المصرف المركزي بيع سعر السوق السوداء شراء سعر السوق السوداء بيع سعر الدولار الأمريكي 435 438 635 637 سعر اليورو 479.35 482.72 696 701 سعر الليرة التركية 110 111 سعر الجنيه الاسترليني 783 793 أسعار كورونا السويد 64 66 أسعار الدولار الكندي 474 481 أسعار كورونا النرويج 69 70 أسعار كورونا الدنمارك 92 94