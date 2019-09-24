أسعار المحروقات في لبنان اليوم 2019

ذكرت وزارة الطاقة والمياه في لبنان، أن سعر صفيحة البنزين انخفض إلى 95 أوكتان 400 ليرة لبنانية و98 أوكتان 300 ليرة، وسعر صفيحة الديزل اويل 200 ليرة لبنانية، وسعر قارورة الغاز 200 ليرة لبنانية.

وحددت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، الحد الأعلى لأسعار مبيع المشتقات النفطية في الأسواق اللبنانية التي أصبحت على الشكل التالي:

بنزين 98 أوكتان 25000 ليرة لبنانية.

بنزين 95 أوكتان 24300 ليرة لبنانية.

ديزل اويل للمركبات 17000 ليرة لبنانية.

· قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات 11400 ليرة لبنانية.

وفي وقت سابق، سعت الحكومة إلى فرض رسم الـ5 آلاف ليرة لبنانية على صفيحة البنزين أثناء مناقشة موازنة 2019، وقوبل حينها هذا الطرح باعتراض كثيرين، أتى تعديل سعر صفيحة البنزين كاقتراح ضمن الورقة التي تعمل عليها لجنة الخبراء (هذه اللجنة تعد ورقة سترفعها لرئاسة الجمهورية لطرحها على طاولة الحوار الاقتصادية).

ويتضمن طرح الحكومة وضع سقف أدنى وسقف أعلى لسعر صفيحة البنزين، على أنّ يحدد كرقم ثابت، ما يعني أنّ التسعيرة إذا انخفضت عن السعر الأدنى يلتزم المواطن دفع المحدد ويذهب الفارق الى خزينة الدولة، والعكس صحيح، فإذا تخطى سعر صفيحة البنزين السعر الأعلى فإن المواطن لا يتحمل مسؤولية هذه الزيادة، وتتكبد الدولة كلفة هذا الفارق.