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أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم في أسواق الخرطوم

  • فلسطين اليوم
  • 13:27 - 24 سبتمبر 2019
أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم في أسواق الخرطوم أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم في أسواق الخرطوم
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أعلن بنك السودان المركزي منذ فترة عن تخفيض سعر الدولار التأشيري في تعاملات البنك ليصل إلى 45 جنيه بعد أن كان 47.5 جنيه سوداني، وكذلك انخفضت أسعار العملات الأجنبية مقابل العملة السودانية، وكانت أسعار صرف العملات في البنك المركزي السوداني.

ويشهد سعر الجنيه السوداني منذ عدة أشهر بعض الانخفاض الكبير، حين قررت الحكومة السودانية والبنك المركزي تحرير سعر الجنيه في مقابل الدولار ومختلف العملات الدولية.

ولم تنجح الحكومة السودانية في تحقيق هدفها من تحرير سعر صرف الجنيه، كذلك العمل على تقليل الفارق بين أسعار البنك المركزي السوداني والسوق الأسود.

وتشهد العملة السودانية فارق كبير بين السعر الرسمي في البنوك والسعر المتداول في السوق الموازية، إليك أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني ومختلف العملات في السوق الأسود اليوم على النحو التالي:

العملة شراء بيع

الدولار

45.0000

45.2250

الين الياباني

0.4177

0.4198

الجنيه الاسترليني

56.1728

56.4537

الفرنك السويسري

45.3839

45.6108

الدولار الكندي

33.8965

34.0660

كرونة السويدية

4.6379

4.6611

الكرونة النرويجية

4.9721

4.9970

الكرون الدنماركي

6.6405

6.6737

الدينار الكويتي

147.2513

147.9876

الريال السعودي

11.9974

12.0574

الدرهم الاماراتي

12.2526

12.3139

الريال القطري

12.3599

12.4217

الدينار البحريني

119.3317

119.9284

ريال عماني

116.8528

117.4371

الوحدة النقدية لدول الكوميسا

61.1816

61.5060

الدولار الحسابي (مصر)

3.2500

3.2898

اليورو

49.5927

49.8407

XAR

2192.4125

2203.6653
العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود
سعر الدولار الأمريكي 70.50 جنيه سوداني
سعر الريال السعودي 18.80 جنيه سوداني
سعر اليورو الأوروبي 76.84 جنيه سوداني
سعر الدرهم الإماراتي 19.31 جنيه سوداني
سعر الريال القطري 19.34 جنيه سوداني
سعر الجنيه الاسترليني 87.42 جنيه سوداني
سعر الجنيه المصري 4.34 جنيه سوداني
أسعار الدينار الكويتي 237.12 جنيه سوداني
أسعار الريال العماني 164.96 جنيه سوداني
أسعار الدينار البحريني 154.36 جنيه سوداني
أسعار الدينار الليبي 36.85 جنيه سوداني
أسعار الدولار الأسترالي 37.02 جنيه سوداني
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