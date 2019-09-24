أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم في أسواق الخرطوم

أعلن بنك السودان المركزي منذ فترة عن تخفيض سعر الدولار التأشيري في تعاملات البنك ليصل إلى 45 جنيه بعد أن كان 47.5 جنيه سوداني، وكذلك انخفضت أسعار العملات الأجنبية مقابل العملة السودانية، وكانت أسعار صرف العملات في البنك المركزي السوداني.

ويشهد سعر الجنيه السوداني منذ عدة أشهر بعض الانخفاض الكبير، حين قررت الحكومة السودانية والبنك المركزي تحرير سعر الجنيه في مقابل الدولار ومختلف العملات الدولية.

ولم تنجح الحكومة السودانية في تحقيق هدفها من تحرير سعر صرف الجنيه، كذلك العمل على تقليل الفارق بين أسعار البنك المركزي السوداني والسوق الأسود.

وتشهد العملة السودانية فارق كبير بين السعر الرسمي في البنوك والسعر المتداول في السوق الموازية، إليك أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني ومختلف العملات في السوق الأسود اليوم على النحو التالي:

العملة شراء بيع الدولار 45.0000 45.2250 الين الياباني 0.4177 0.4198 الجنيه الاسترليني 56.1728 56.4537 الفرنك السويسري 45.3839 45.6108 الدولار الكندي 33.8965 34.0660 كرونة السويدية 4.6379 4.6611 الكرونة النرويجية 4.9721 4.9970 الكرون الدنماركي 6.6405 6.6737 الدينار الكويتي 147.2513 147.9876 الريال السعودي 11.9974 12.0574 الدرهم الاماراتي 12.2526 12.3139 الريال القطري 12.3599 12.4217 الدينار البحريني 119.3317 119.9284 ريال عماني 116.8528 117.4371 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 61.1816 61.5060 الدولار الحسابي (مصر) 3.2500 3.2898 اليورو 49.5927 49.8407 XAR 2192.4125 2203.6653