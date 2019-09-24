أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم في أسواق الخرطوم

أعلن بنك السودان المركزي منذ فترة عن تخفيض سعر الدولار التأشيري في تعاملات البنك ليصل إلى 45 جنيه بعد أن كان 47.5 جنيه سوداني، وكذلك انخفضت أسعار العملات الأجنبية مقابل العملة السودانية، وكانت أسعار صرف العملات في البنك المركزي السوداني.
ويشهد سعر الجنيه السوداني منذ عدة أشهر بعض الانخفاض الكبير، حين قررت الحكومة السودانية والبنك المركزي تحرير سعر الجنيه في مقابل الدولار ومختلف العملات الدولية.
ولم تنجح الحكومة السودانية في تحقيق هدفها من تحرير سعر صرف الجنيه، كذلك العمل على تقليل الفارق بين أسعار البنك المركزي السوداني والسوق الأسود.
وتشهد العملة السودانية فارق كبير بين السعر الرسمي في البنوك والسعر المتداول في السوق الموازية، إليك أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني ومختلف العملات في السوق الأسود اليوم على النحو التالي:
|العملة
|شراء
|بيع
|
الدولار
|
45.0000
|
45.2250
|
الين الياباني
|
0.4177
|
0.4198
|
الجنيه الاسترليني
|
56.1728
|
56.4537
|
الفرنك السويسري
|
45.3839
|
45.6108
|
الدولار الكندي
|
33.8965
|
34.0660
|
كرونة السويدية
|
4.6379
|
4.6611
|
الكرونة النرويجية
|
4.9721
|
4.9970
|
الكرون الدنماركي
|
6.6405
|
6.6737
|
الدينار الكويتي
|
147.2513
|
147.9876
|
الريال السعودي
|
11.9974
|
12.0574
|
الدرهم الاماراتي
|
12.2526
|
12.3139
|
الريال القطري
|
12.3599
|
12.4217
|
الدينار البحريني
|
119.3317
|
119.9284
|
ريال عماني
|
116.8528
|
117.4371
|
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
|
61.1816
|
61.5060
|
الدولار الحسابي (مصر)
|
3.2500
|
3.2898
|
اليورو
|
49.5927
|
49.8407
|
XAR
|
2192.4125
|
2203.6653
|العملة الأجنبية
|السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود
|سعر الدولار الأمريكي
|70.50 جنيه سوداني
|سعر الريال السعودي
|18.80 جنيه سوداني
|سعر اليورو الأوروبي
|76.84 جنيه سوداني
|سعر الدرهم الإماراتي
|19.31 جنيه سوداني
|سعر الريال القطري
|19.34 جنيه سوداني
|سعر الجنيه الاسترليني
|87.42 جنيه سوداني
|سعر الجنيه المصري
|4.34 جنيه سوداني
|أسعار الدينار الكويتي
|237.12 جنيه سوداني
|أسعار الريال العماني
|164.96 جنيه سوداني
|أسعار الدينار البحريني
|154.36 جنيه سوداني
|أسعار الدينار الليبي
|36.85 جنيه سوداني
|أسعار الدولار الأسترالي
|37.02 جنيه سوداني