وفاة طبيب الفقراء الأردنيين رضوان السعد

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبر وفاة الطبيب الأردني رضوان السعد بشكل واسع في تعليقات عبرت عن الحزن لفقد الطبيب السعد، مستذكرة تجارب شخصية للبعض في علاج المرضى في عيادته، حيث ظل يقدم العلاج لمرضاه داخل عيادته على مدى 40 عاماً بسعر كشفية وصل سقفه إلى دينارين فقط.

وشيّع الآلاف جثمان الطبيب السعد، الذي توفي بعد أسبوع من إجرائه عملية قلب مفتوح بالمدينة الطبية، فيما نعى الملك عبدالله الثاني الطب في تغريدة له على تويتر قائلاً: "الأردن بلد الخير والعطاء لا ينقطع منه الخيرون. كلنا فخر أن من بيننا من تفانى في قضاء حوائج الناس وسعى للخير والعمل النافع من أجل مجتمعه ووطنه، رحم الله الطبيب رضوان السعد صاحب الروح النبيلة".

وقرر مجلس محلي النصر في مدينة اربد يوم السبت الموافقة على تسمية الميدان الواقع على تقاطع شارعي القدس مع القادسية اسم "ميدان الدكتور رضوان السعد وذلك بعد أقل من 24 ساعة على تشييعه.

وأفادت مصادر محلية، بأن الطبيب الراحل كان يتقاضى ديناراً واحداً من كل مريض، فاحتج عليه الأطباء في محافظة اربد وطالبوه بالالتزام بالأجرة المقررة والتي كانت 10 دنانير، فقام حينها بالموافقة، لكن كان يأخذ من المريض دينار واحد ، ويرجع له 9 دنانير كهدية.

وتمسك الطبيب السعد حتى آخر لحظة من حياته المهنية في خدمة المخيم ولم يبخل يوماً في تقديم العلاج والتشخيص الطبي شبه المجاني لمرضاه، إضافة الى جعل عيادته مفتوحة لكل الأردنيين في مدينة اربد.