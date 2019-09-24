اليوم : معدات واجهزة طبية تدخل عبر معبر كرم ابو سالم لمستشفى "بيت حانون "الامريكي

أكدت مصادر فلسطينية ان المعدّات والأجهزة الطبية لـ«المستشفى الأميركي» المقرّر افتتاحه بالقرب من حاجز «بيت حانون ــــ إيرز» شمال القطاع بدأت بالدخول صباح اليوم الثلاثاء، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري ، ضمن تفاهمات التهدئة بين المقاومة والاحتلال.

عملية إدخال المعدات عبر معبر كرم أبو سالم ، ستنقل مباشرة بإشراف قطري إلى المستشفى الجديد.

وكانت مصادر فلسطينية كشفت الاسبوع الماضي ، ووفق مصادر في حركة «حماس»، فإن الوسيطين القطري والأممي نقلا إلى الحركة أنه تم تجهيز تلك المعدات والأجهزة تمهيداً لنقلها قبل نهاية الشهر الجاري.

وقد تم إنجاز جزء كبير من أعمال البنية التحتية في المستشفى، وتجهيز أرضه التي تبلغ مساحتها 40 دونماً، فيما يتوقع أن يبدأ استقبال الحالات المرضية مع وصول الأطباء الدوليين نهاية الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يشغل المستشفى، الذي تموّله الدوحة، طاقمٌ تابع لمنظمة طبية أميركية، علماً بأن غالبية تجهيزاته آتية من مستشفى ميداني على الحدود السورية ــــ التركية .