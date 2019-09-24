رابط تسجيل دورة الشرطة بغزة 2019

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني "هيئة التنظيم والإدارة" بقطاع غزة، عن للتسجيل في الشرطة العسكرية للعام 2019 لجميع الراغبين بالانتساب لديها للعمل برتبة جندي ضمن شروط محددة .

وأكدت الوزارة فتح باب التجنيد في قوى الأمن الفلسطينية، لكافة المواطنين الراغبين بالعمل في الوزارة، ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير الآتية:

1- أن لا يقل سن المتقدم عن 18 عاماً، وألا يزيد عن 21 عاماً (مواليد 1/10/1998 حتى 1/10/2001).

2- غير محكوم بجناية أو جنحة مُخلة بالشرف والأمانة.

3- تحصيله العلمي بحد أقصى ثانوية عامة.

4- أن يتمتع باللياقة الصحية للخدمة العسكرية.

5- ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم، وأن يتناسب وزنه مع طوله.

6- أن يجتاز الاختبارات المقررة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تنافس المتقدمون على شغل الوظيفة من خلال اجتياز المراحل الآتية:

1. مرحلة التسجيل لقبول الطلبات: والتي ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الاحد الموافق 22/09/2019 الساعة الثامنة صباحا، وحتى الساعة الثانية عشراً ليلاً من يوم السبت الموافق 28/09/2019، ومن خلال موقع هيئة التنظيم والإدارة – تسجيل الدخول الموحد.

2. مرحلة اختبار اللياقة البدنية: وسيعلن عنها فور الانتهاء من التسجيل وقبول الطلبات، وسيخضع المتسابق لاختبارات اللياقة البدنية.

3. مرحلة اختبار اللياقة الصحية للخدمة العسكرية: وفقاً للمعايير المحددة والمعلن عنها على موقع هيئة التنظيم والإدارة.

4. مرحلة اختبار الهيئة والمقابلة الشخصية.

5. إعلان النتائج.

وأشارت الوزارة أن أجهزة الرقابة في وزارة الداخلية والأمن الوطني ستتابع مراحل عملية التوظيف، حرصاً منها على تعزيز منظومة الشفافية، والعدالة، وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

وبينت الوزارة أنه سيتم تعبئة طلبات الالتحاق عبر موقع هيئة التنظيم والإدارة من هنا بدءاً من الساعة الثامنة صباح يوم الأحد 22/09/2019م وحتى الساعة الثانية عشر ليلاً من يوم السبت الموافق 28/09/2019م.

يشار إلى أنه سيتم إلحاق الناجحين في جميع الاختبارات لدورة تدريبية لمدة (3) شهور، على أن يتم أخذ الناجحين في الدورة التدريبية برتبة جندي تحت الاختبار لمدة (6) شهور، وأن من يُثبّت هو من يمضي فترة الاختبار بنجاح برتبة جندي.