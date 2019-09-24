استطلاع: 65% من الإسرائيليين ينظرون إلى الأمم المتحدة بشكل سلبي

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز "بيو للدراسات" وهو مركز بحثي أميركي في واشنطن، يعمل في مجال أبحاث الشعوب، أن 65% من "الإسرائيليين" ينظرون إلى الأمم المتحدة بشكل سلبي.

وجاء الرقم أعلى بكثير من أي من الدول الـ31 الأخرى التي شملها الاستطلاع، علما أنه شارك في الجزء الإسرائيلي من الاستطلاع 974 من البالغين.

وأظهر الاستطلاع الذي شمل 34،904 مستطلعين في 32 دولة، وأجري في الفترة ما بين مايو/ أيار وأغسطس/ آب المنصرمين، أن متوسط 62% لديهم رأي إيجابي في الأمم المتحدة، في حين أن متوسط 25% لديهم رأي سلبي.

يذكر أن "إسرائيل” تنظر بشكل سلبي لكل مؤسسة تدعم الحقوق المشروعة لشعبنا، ولذلك فهي غاضبة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وما يعرف بالبند 7 من جدول الأعمال، وهو جزء أساسي من جدول أعمال المجلس المخصص حصريا للقرارات التي تدين معاملة إسرائيل للفلسطينيين.

ولدى الإسرائيليين أيضا وجهة نظر سلبية عن وكالة "الأونروا"، ولطالما اتهمت الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة "الأونروا" بإدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بسبب موقفها المبدئي بمنح صفة "لاجئ" لملايين من أحفاد الفلسطينيين الذين فروا أو أجبروا على ترك منازلهم في أراضي عام 1948.

كما أن تهديد الملاحقة القضائية لجرائم الحرب في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي المستقلة عن الأمم المتحدة يلوح في الأفق على الاحتلال الإسرائيلي وقادته، بسبب أعمال وحشية وجرائم ارتكبت بحق الفلسطينيين.